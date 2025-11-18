Asesor económico de Kast responde a dichos de Jeannette Jara y la califica de “persona desesperada”

Jorge Quiroz, asesor económico de José Antonio Kast, salió al paso de las declaraciones de Jeannette Jara, quien recordó su rol en diversos casos de colusión, aseverando que la abanderada oficialista es una “persona desesperada”.

En su paso por el matinal Contigo en la Mañana de CHV, Jara apuntó “que la gente lo sepa: la colusión de los medicamentos la organizó el asesor económico de Kast. Y no quiero que a la gente se la sigan jodiendo”.

“Lo que señaló la candidata Jara, son mentiras absolutas, las entiendo como un ataque de campaña, los cuales no me quiero referir acá, porque estamos aquí hablando de otros temas”, respondió Jorge Quiroz.

En esta línea, Quiroz agregó que “son mentiras, ataques de campaña, la entiendo como la reacción de una persona un poquito desesperada después de hace menos de 48 horas haber recibido la votación más baja que ha tenido la izquierda en el período democrático, la historia democrática chilena, así que se entienden esas reacciones muy destempladas y que creo que le hacen daño al diálogo nacional”.

Por su parte, José Antonio Kast salió en defensa de su asesor económico, indicando que “hay un dicho que ocupa mucho la izquierda, que es miente, miente, que algo queda. Lo que han dicho sobre los beneficios sociales, de temas de educación, es todo falso”.

Jorge Quiroz y las colusiones

Según el fallo del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), tras la acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, las empresas involucradas se unieron para fijar el precio de los pollos entre 1994 y 2010, gracias a un modelo gestado por Jorge Quiroz.

El nombre del economista volvió a salir a la palestra en 2010, cuando declaró ante el TDLC en favor de Salcobrand, en el marco de las colusión de las farmacias, aseverando que “no existen indicios de corrupción en este mercado”.