Interna en RN: Galilea lleva a Desbordes al Tribunal Supremo por apoyo a Carter

Galilea acusó a Desbordes de violar los estatutos de RN al apoyar públicamente a un candidato externo, afectando a los postulantes y al proyecto del partido.

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, presentó ante el Tribunal Supremo (TS) del partido al ex timonel Mario Desbordes por su respaldo durante la campaña del diputado y candidato a la reelección Álvaro Carter (IND-Republicanos).

Según el documento al que tuvo acceso Emol, Galilea argumentó que se trató de un “incumplimiento explícito del mandato del Consejo General de RN, consistente en el apoyo público a un candidato de otra colectividad y pacto electoral, contraviniendo los estatutos y los principios de lealtad partidaria que deben guiar la conducta de nuestros militantes”.

“Se trata de hechos graves en lo político, con perjuicio directo a candidatos de RN y al proyecto colectivo del partido. Por ello, pongo en conocimiento la información pertinente para que se adopten todas las medidas necesarias según nuestro cuerpo estatutario”, indica el texto.

Galilea detalló que “se ha constatado, mediante diversos registros difundidos públicamente en redes sociales, que Mario Desbordes Jiménez ha expresado abiertamente su apoyo y participación en actividades de promoción electoral a favor de Álvaro Carter, quien pertenece a una colectividad y pacto distintos a los de RN y Chile Vamos, en desmedro de los candidatos oficialmente inscritos por nuestro partido”.

En el documento se menciona además un video publicado por el propio Carter en redes sociales, donde aparece junto a Desbordes. En la grabación, el ex presidente de RN afirma que si votara en el distrito 12, apoyaría a Carter, lo que fue interpretado como un perjuicio para la diputada Ximena Ossandón, candidata a la reelección por esa misma zona.

“Estas acciones constituyen una infracción grave a los deberes y obligaciones establecidos en los estatutos de Renovación Nacional, especialmente en el Artículo 4°, que obliga a guardar lealtad plena al partido y actuar conforme a sus principios, estatutos y reglamentos internos”, se lee en el documento.

También se señala la obligación de “cumplir con los acuerdos e instrucciones de los órganos directivos del partido” y de “participar activamente en las campañas de los candidatos afiliados a RN, o en su defecto, de aquellos que el partido designe oficialmente”.

El texto subraya que “el dirigente que apoye a un candidato distinto a los oficialmente inscritos será sancionado con la expulsión”. Según Galilea, los hechos de Desbordes constituyen “una infracción flagrante a la lealtad partidaria y a la disciplina interna, afectando la unidad de RN y vulnerando las normas que rigen la conducta de sus militantes, especialmente quienes han ocupado cargos relevantes”.

Finalmente, el presidente del partido solicitó al Tribunal Supremo que revise los antecedentes y “disponga lo que estime procedente”, incluyendo la suspensión de los derechos de afiliado de Desbordes, conforme al Artículo 49° de los estatutos, que faculta al TS a aplicar las sanciones correspondientes.