Evitó “precedente complejo para la democracia”: Boric valoró rechazo de la AC contra Pardow

Boric recalcó que el error en las cuentas de la luz que generó la acusación constitucional contra Diego Pardow ya se encuentra en vías de solución.

Juan Pablo Ernst

El presidente Gabriel Boric valoró este martes la decisión del Senado de rechazar la acusación constitucional contra el ex ministro de Energía, Diego Pardow.

El mandatario se refirió al tema durante la gira que realiza por la Región de Magallanes, oportunidad en la que sostuvo que, de aprobarse, “habría sentado un precedente complejo para nuestra democracia respecto de las acusaciones constitucionales“.

En esa línea, argumentó que aquello se debería a que “se estaría cuestionando a un ministro de Estado por acciones que fueron adoptadas por organismos técnicos que son así, justamente en el proceso de modernización del Estado“.

“Estos actos, por mandato legal, justamente han sido responsabilidad de organismos técnicos y fue el Ministerio de Energía quien dio cuenta de este error y está trabajando el ministerio en conjunto para corregirlo“, explicó.

Boric: error que motivó AC contra Pardow está en vías de solución

Boric recalcó que el error en las cuentas de la luz que generó la acusación constitucional contra Diego Pardow ya se encuentra en vías de solución.

Este error, como saben, ya ha sido abordado por el Gobierno y a partir de enero va a ser compensado en las cuentas de la luz de cada chileno y chilena que haya podido verse afectado“, apuntó.

Añadió que “la principal preocupación que tengo como Presidente de todos los chilenos y chilenas es no dar espacio a ningún tipo de error ni de abuso, ni de ningún tipo de prácticas que perjudiquen la calidad de vida de nuestros compatriotas”, enfatizó.

