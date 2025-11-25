Diego Pardow se salvó: Senado rechazó acusación constitucional y podrá seguir ejerciendo cargos públicos

La Cámara Alta rechazó los dos capítulos de la acusación constitucional en contra del ex ministro de Energía.

Este martes el Senado rechazó la acusación constitucional (AC) contra el ex ministro de Energía, Diego Pardow, luego de que no se alcanzara el quórum necesario.

Los antecedentes que sustentaban el libelo acusatorio lo apuntaban por su presunta responsabilidad por el error de cálculo en las cuentas de luz e incurrir en infracción del deber de probidad administrativa después de que se detectara la doble aplicación del IPC en el cálculo de tarifas, lo que significó un cobro extra de US$115 millones y el cobro adicional de US$100 millones por parte de la compañía de transmisión Transelec.

Pese a ello, la Sala del Senado rechazó los dos capítulos de la AC. La primera votación tuvo 28 votos en contra, 17 a favor y 1 abstención, mientras que la segunda tuvo 21 votos en contra, 21 a favor y 3 abstenciones.

Votación 1er capítulo.

Votación 2do capítulo.

De esta forma, Diego Pardow podrá seguir desempeñando su labor como docente en la Universidad de Chile, luego de no haber sido inhabilitado de ejercer cargos públicos por cinco años.

De un amplio respaldo en la Cámara a una dividida votación en el Senado: así se definió la AC contra Diego Pardow

La semana pasada el ex ministro de Energía sufrió una dura derrota en la Cámara de Diputados. Con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, la Sala aprobó la admisibilidad del libelo el pasado 19 de noviembre.

Los antecedentes que sustentaban esta acción en su contra tenían relación con su eventual participación en los cobros excesivos, donde se le acusó de ocultar información por no divulgar los resultados del informe que realizó la Comisión Nacional de Energía (CNE) y transgredir el principio de probidad a causa de un fallo metodológico y de cálculo en la determinación de las tarifas eléctricas.

Además de ello, en la comisión revisora de la AC, se le cuestionó por un presunto conflicto de interés a raíz de la vinculación de su pareja con Transelec, debido a que formó parte de un estudio de abogados que defendió a la compañía en un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

Pese a este duro revés, Pardow tenía un leve margen para revertir la AC en el Senado, donde el Ejecutivo realizó diversas gestiones para alinear al oficialismo y evitar que la oposición obtuviera los 25 votos que permitieran aprobar el libelo.

La defensa de Pardow en el fallido intento de revertir la AC en su contra

En la sesión a la que se presentó junto a su abogado, Francisco Cox, el defensor rechazó los argumentos y aseguró que “no hay opacidad, no hay ocultamiento, no hay nada de eso”. Con respecto a Transelec, afirmó que se respetó el procedimiento, insistiendo en la advertencia de no politizar procedimientos técnicos.

“Aquí lo que se ha hecho es forzar categorías para decir que hay una infracción grave”, expuso el abogado, agregando que “yo veo estas acusaciones constitucionales como lo que son, juicios. De hecho, es un juicio y por eso nosotros cuando hemos presentado la cuestión previa decimos en el escrito a la Cámara, que se tiene que respetar el debido proceso y que aquí no se ha respetado”.

“Instrumentalizar la acusación constitucional con esa grave, gravísima pena personal requiere un estándar bastante más exigente que este”, expresó, haciendo referencia a la labor como académico que cumple Pardow en la Universidad de Chile.

Finalmente, el Senado rechazó la AC, lo que significa que Pardow podrá seguir desempeñando sus funciones como docente en la casa de estudios.