Huenchumilla confirma reunión de emergencia por cita de Frei con Kast: “Lesiona la memoria de su padre y de la DC”

El encuentro que Frei sostuvo con Kast desató la molestia de la DC, luego de que el ex presidente afirmara que “coincidimos en los temas esenciales”.

La reunión que el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) con el candidato republicano, José Antonio Kast, generó molestia e inquietud en la Democracia Cristiana, considerando que la falange forma parte del pacto de Unidad por Chile, que respalda la candidatura de Jeannette Jara (PC) de cara a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre.

En este contexto, el senador y presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, anunció una reunión de urgencia de la directiva nacional del partido para analizar esta situación. Si bien el ex mandatario no expresó su apoyo a Kast, afirmó que el país “requiere unidad”.

“Tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país“, manifestó Frei por medio de un comunicado tras la cita con la carta de republicanos.

Dicho encuentro fue bastante cuestionado por Huenchumilla, quien aseguró que su accionar lesionan “la memoria histórica de su padre”.

De acuerdo al presidente de la DC, Kast “es un representante de la ultraderecha en Chile, entonces mientras una persona tiene cargos de mayor dignidad y altura, tiene que tener mucha responsabilidad en los pasos que da, sobre todo cuando uno lee en el comunicado las manifiestas coincidencias que él señala”.

A lo que añadió: “Creo que eso lesiona la memoria histórica del Frei Montalva que es el padre del ex mandatario, lesiona la memoria histórica de la Democracia Cristiana que siempre estuvo en contra de una política conservadora y persecutoria en el sentido de mirar a un grupo de chilenos más que como adversarios, como unas personas dignas a las cuales hay que aplicarles la política de la fuerza, como son estos liderazgos”.



Siguiendo en esa línea, manifestó que “creo que fue un momento inoportuno y, por lo tanto, su actuación es confusa, es equívoca, porque se presta a que la militancia se muestre desconcertada, cuando el ex presidente, un hombre de sus filas, tiene un encuentro de esta naturaleza”.

“Creo que el ex presidente Frei ha estado arrastrando el poncho hace meses con otras conductas de esta misma naturaleza. Y siempre yo dije tengamos prudencia porque él como ex presidente tiene un cierto estatuto especial para moverse, y permanentemente estamos viendo esta conducta, pero esto creo que ha sido una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha, y en este caso con la ultraderecha“, complementó.

En este sentido, el senador planteó que “el que ejerció el cargo (presidente) tiene la mayor responsabilidad de comportarse a la altura de la historia de su partido, de los principios de su partido, de los que somos como su partido, y de la decisión que nosotros adoptamos institucionalmente, de apoyar la candidatura de Jeannette Jara en una coalición de nueve partidos, en una postura progresista que está a favor de la seguridad, estabilidad del país, desarrollo económico y de la justicia social”.

“Nuestra historia siempre ha dicho que nuestra postura basada en el cristianismo es a favor de los débiles, de la clase media de la sociedad, pero no de un candidato que ha demostrado en todo su programa, en su conducta, un proceso que le va a hacer mal a Chile. Por lo tanto, yo he tomado la decisión de citar para mañana a mediodía una reunión de urgencia de la directiva nacional, donde vamos a procesar esto y donde vamos a tomar una decisión sobre la materia“, cerró.