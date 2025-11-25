“Coincidimos en los temas esenciales”: ex presidente Frei aborda reunión con Kast sin dar respaldo explícito

“Pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad”, señaló el ex presidente Frei respecto a su encuentro con José Antonio Kast.

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle recibió el lunes en su casa al candidato presidencial José Antonio Kast para intercambiar ideas sobre el futuro de Chile, en un encuentro que se realizó a solo 19 días de la segunda vuelta del 14 de diciembre. La reunión, que se dio bajo total reserva, encendió las alarmas en la Democracia Cristiana (DC), partido que institucionalmente apoya a la candidata oficialista Jeannette Jara.

A través de un comunicado compartido a la militancia de la DC —al que tuvo acceso este medio— , Frei confirmó el encuentro y, si bien evitó entregar su respaldo explícito al abanderado republicano, dejó señales claras de convergencia con el proyecto de Kast.

“Tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país“, señaló el exmandatario.

El histórico militante democratacristiano reconoció las diferencias políticas con Kast, pero enfatizó la necesidad de unidad nacional. “Pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores, con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos“, afirmó.

Frei destacó que ha dedicado “gran parte de mi vida a trabajar por Chile, por su progreso y su desarrollo con el objetivo que todos tengan mejores oportunidades y una vida digna y próspera junto a sus familias. Un desafío en el que avanzamos de manera sostenida durante casi 30 años”.

Asimismo, el ex presidente subrayó que el país “debe retomar rápidamente el crecimiento, generar buenos empleos y erradicar las organizaciones delictuales que se han tomado nuestros barrios y amenazan el futuro de nuestros niños”.

El comunicado también señaló que “ha sido una valiosa instancia que me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen”.

En los meses anteriores, el expresidente se ha mostrado crítico de Jeannette Jara desde que en agosto la Democracia Cristiana proclamara a la candidata comunista. En esa ocasión, Frei fue categórico: “Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir. Pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido, al que he pertenecido toda mi vida”.

En el comando de Kast no esconden que la reunión con Frei constituye una señal importante de cara al balotaje, especialmente considerando el peso histórico del expresidente y su conocida distancia con la candidatura oficialista. El encuentro se produjo tan solo unas horas antes de que Kast se reuniera con la familia Piñera-Morel.