Vanessa Kaiser cuestiona a Parisi y arremete contra Pamela Jiles por dichos contra Kast: “Fue la vocera de la primera línea”

La senadora electa por La Araucanía se refirió a Parisi como “candidato ninja” y que su votante “no estuvo lo suficientemente informado”.

Este martes, Vanessa Kaiser, senadora electa y hermana de Johannes Kaiser, sostuvo que el votante de Franco Parisi “no estuvo lo suficientemente informado”, cuestionando la figura del ex candidato presidencial y arremetiendo contra la diputada Pamela Jiles.

En diálogo con Radio Pauta, Kaiser comenzó diciendo que al líder del PDG “no lo vimos venir, efectivamente, como Johannes dijo ayer, fue como un candidato ninja (…) nadie lo vio, entonces nadie le pegó”.

A lo que agregó: “La gente no sabe por lo que votó, porque como fue el candidato ninja, en parte la prensa tampoco se hizo cargo realmente de cuáles eran las propuestas que él planteaba, ni de cuál es el prontuario del señor Franco Parisi“.

“Hay tantas cosas que decir de Franco Parisi que no se dijeron, que a mí me parece que el votante de Franco Parisi, porque fue como este candidato ninja, no estuvo suficientemente informado. Tienes un candidato ninja que nadie le pegó, que nadie lo investigó, que nadie le sacó sus trapitos sucios al sol, versus otros candidatos que sí les hicieron guerras mediáticas”, complementó.

Tras ello, la senadora electa por La Araucanía apuntó que “este es un señor que nadie le tocó, ni siquiera el hecho del papito Corazón, que no tiene residencia en Chile y no se puede notificar. Y hay muchas otras cosas en la biografía de este candidato que si la prensa se lo hubiera tomado en serio, hubieran salido a la luz y que la gente que votó por él hubiera tenido en consideración. Y yo creo que eso hubiese cambiado bastante el escenario”.

Los cuestionamientos de Vanessa Kaiser a Pamela Jiles

Por otro lado, Vanessa Kaiser también aprovechó de criticar a Pamela Jiles, luego de que advirtiera que “a Kast le va a ir probablemente bastante mal, porque va a tener un Congreso complicadísimo y donde estaré yo, seguramente, haciéndole la vida imposible”.

Frente a esto, comentó que “por supuesto que Pamela Jiles es la socia de Franco Parisi, entonces ahí habría que preguntarle a él qué piensa él que va a ser PDG si va a ser la punta de lanza de una especie de resurgimiento quizás del octubrismo”.

A su juicio, mencionó que la diputada “en algún momento ella asumió la vocería de la primera línea, y sería súper bueno ahora que está amenazando, como si siguiera siendo la vocera de la primera línea, al próximo gobierno de derecha democráticamente electo de hacerle la vida imposible, sería buenísimo que también Franco Parisi pudiese explicarnos qué piensa él, qué piensan los demás miembros de la bancada del PDG”.

“A mí no me parece que Pamela Jiles sea necesariamente la que representa a la bancada del PDG. Ahí ustedes tienen a distintos diputados, algunos de ellos han dicho ya que van a apoyar a José Antonio Kast, entonces ella habla por sí misma”, cerró Kaiser.