Pamela Jiles reitera que PDG votará nulo: “Sea Kast o Jara, van a tener un gobierno deficiente”

La diputada Pamela Jiles reiteró la postura de que el PDG llame a sus militantes a votar nulo en el balotaje, aseverando que tanto José Antonio Kast como Jeannette Jara tendrán un gobierno “bastante deficiente”.
En entrevista con T13 Radio, la legisladora tuvo palabras para la filosofía del Partido de la Gente de cara a la segunda vuelta, indicando que “no estamos ni con la oligarquía de derecha ni con la oligarquía de izquierda, que ambas nos han mentido, nos han robado durante muchos años”.
Para Jiles, “ambas han demostrado que lo hacen mal cuando llegan al poder. Sea Kast o sea Jara van a tener un gobierno bastante ineficiente, que no va a resolver los problemas de las personas”.
Es por ello que apuntó que toma fuerza el llamado a anular el voto el próximo 14 de diciembre, recalcando su planteamiento de “no adscribir a ninguna de esas posiciones con las que no estamos”.
Pamela Jiles proyecta un futuro gobierno de Kast
En esta línea, la diputada Pamela Jiles proyectó cómo será un gobierno de José Antonio Kast, aseverando que “le va a ir probablemente bastante mal, porque va a tener un Congreso complicadísimo y donde estaré yo, seguramente, haciéndole la vida imposible”.
“Como no somos partidarios de ninguno de estos personajes ni de su equipo, muy probablemente vamos a estar en una oposición bastante activa”, puntualizó Jiles, quien sostuvo que desde el PDG “haremos una colaboración crítica. Nadie puede contar con los 14 votos, salvo la gente. Esos votos le pertenecen a la gente”.