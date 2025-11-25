VIDEO – CNTV reconsideró su decisión y aprobó emisión de campaña contra la violencia de género

De esta forma, el Consejo del organismo acogió la solicitud de reconsideración presentada por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

A partir de este martes los canales de la televisión abierta comenzarán a transmitir la campaña pública sobre la ley integral contra la violencia de género, luego de que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) revirtió su decisión de la semana pasada y aprobó su emisión.

En la nueva votación realizada esta jornada en una sesión extraordinaria, 9 de los 11 integrantes del Consejo votaron a favor de que se emita la campaña Una ley en nombre de todas, en el marco del Día contra la Violencia de Género.

Según explicó el presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, la decisión del órgano colegiado se dio en el marco del ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, que le entregan la facultad privativa de ponderar las propuestas de campañas de interés público que le hace llegar el Gobierno, para posteriormente dar o no su aprobación.

Apuntó a la vez que, de esta forma, el CNTV se suma a la conmemoración de una fecha tan importante para las mujeres del país y vela de forma permanente por la erradicación de toda forma de violencia de género en las pantallas de la televisión.

En la votación anterior, quienes se mostraron en contra de su emisión estimaron que “el mensaje que transmite puede generar confusión, además, de estimar que, en periodos electorales como el actual, hay que ser muy estricto con los mensajes que el Estado y la autoridad difunden“.

Por su parte, la consejera María de los Ángeles Covarrubias solicitó que se dejara constancia de su rechazo a la emisión de la campaña por televisión en estos días.

Gobierno valoró que CNTV aprobara emisión de la campaña

En tanto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, empleó su cuenta de X para valorar la decisión del CNTV de emitir la campaña.

“Nos alegra que el CNTV haya revertido la decisión de no permitir la difusión de nuestra campaña Una ley en nombre de todas, que busca dar a conocer la ley integral. Era una decisión errada negar una campaña de bien común“, posteó.