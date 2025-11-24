“Es primera vez”: Gobierno criticó argumentos del CNTV para rechazar campaña sobre violencia contra la mujer

La idea del Ejecutivo era que la campaña se emitiera entre el jueves 20 y el martes 25 de noviembre, fecha esta última en la que se conmemora el Día por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

El Gobierno, a través de las ministras Camila Vallejo y Antonia Orellana, cuestionó los argumentos con los que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) basó su decisión para rechazar la exhibición de la campaña sobre la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

De acuerdo con lo planteado por el CNTV, de sus diez integrantes, cinco se mostraron contrarios a aprobar la campaña, mientras que los otros cinco miembros votaron a favor, lo que en la práctica significó que no se exhibirá en televisión, ya que para hacerlo se debe contar con el voto favorable de siete de los consejeros.

Quienes votaron en contra de la propuesta fueron el vicepresidente, Gastón Gómez, y los consejeros María de los Ángeles Covarrubias, Carolina Dell ́Oro, Bernardita Del Solar y Andrés Egaña.

A favor, en tanto, se manifestaron el presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, y los consejeros Beatrice Ávalos, Daniela Catrileo, Adriana Muñoz y Francisco Cruz.

Según argumentaron quienes votaron en contra, y a pesar de estar a favor de todo lo que vaya en contra de la violencia hacia la mujer, estimaron que “el mensaje que transmite puede generar confusión, además, de estimar que, en periodos electorales como el actual, hay que ser muy estricto con los mensajes que el Estado y la autoridad difunden“.

La idea del Ejecutivo era que la campaña se emitiera entre el jueves 20 y el martes 25 de noviembre de 2025, fecha esta última en la que se conmemora el Día por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Gobierno cuestionó argumentos del CNTV para rechazar campaña

Una vez conocida la decisión del CNTV, el Gobierno reaccionó a través de la ministra vocera, Camila Vallejo, y la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

Al abordar el tema, Camila Vallejo lamentó lo ocurrido y, junto con recordar que el Ejecutivo tiene el mandato de promover “campañas de toma de consciencia conforme a nuestra legislación”, adelantó que “hemos decidido apelar a esta decisión, porque no se entiende que se utilice como argumento el estar en contexto electoral para rechazar una campaña que busca proteger a las mujeres“.

Planteó a la vez que campañas de esta naturaleza ya se realizaron en años anteriores y jamás se rechazaron argumentando contextos electorales.

En esa línea, Vallejo sostuvo que “no tiene ningún tipo de relación con el contexto electoral una campaña que, insisto, busca llamar al respeto, a la protección de las mujeres y sus derechos, frente a los distintos tipos de violencia que puedan sufrir“.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, empleó su cuenta de X para rechazar la decisión de la CNTV.

“Es primera vez, desde que hay registro, que se niega esta campaña. Al parecer hay consejeros que consideran que hablar de violencia de género en las elecciones o que sensibilizar respecto a este tema tiene sector político“, posteó.