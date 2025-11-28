Guillermo Ramírez, presidente de la UDI: “Parisi creció a costa de nuestra candidata y el PDG de Chile Vamos”

El diputado reelecto por el distrito 9 reconoce en EL DÍNAMO que el quinto lugar de Evelyn Matthei fue “inesperado” y una “derrota clara”, pero advierte que el fenómeno Parisi explica mejor el bajón electoral que una batalla hegemónica con Republicanos.

Por segunda elección consecutivo, la centro derecha quedó fuera del balotaje. José Antonio Kast llegó a segunda vuelta con 26,5% de los votos, mientras que Evelyn Matthei —quien lideró las encuestas durante más de un año— terminó quinta con apenas 12,8%. En la elección parlamentaria, la derecha rozó la mayoría simple en la Cámara de Diputados con 76 escaños (se necesitan 78 para mayoría) y empató con el oficialismo en el Senado.

Pero el resultado dejó un sabor agridulce en Chile Vamos, la coalición que integran UDI, RN, Evópoli. Mientras Republicanos, Libertarios y Social Cristianos lograron 42 diputados, Chile Vamos obtuvo 34. Sin embargo, en la elección parlamentaria, la coalición tradicional sacó 21% de los votos, apenas dos puntos menos que el bloque de Kast (23%).

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI y diputado reelecto por el distrito 9, analiza en entrevista con EL DÍNAMO los resultados electorales, el fenómeno Franco Parisi, y el rol que jugará Chile Vamos en un eventual gobierno de José Antonio Kast.

Asimismo, cuestiona la tesis que han planteado dirigentes del sector que aseguran que Chile Vamos llegó a su fin. “Es bueno hacer una autocrítica, sobre todo por lo que ocurrió en la presidencial, pero creo que hay que dejar correr más tiempo para que esa autocrítica no nos lleve a afirmaciones tan viscerales y radicales”, asegura.

El quinto lugar de Matthei y el fenómeno Parisi

—Han pasado dos semanas desde la elección. ¿Cuál es el balance que hace del resultado tanto de la UDI como de Chile Vamos?

—La semana pasada hubo algunas personas que reaccionaron diciendo que Chile Vamos estaba muerto. Cuando uno analiza fríamente las cifras, se da cuenta de que el Partido Republicano junto al Nacional Libertario y al Social Cristiano obtuvieron en la parlamentaria un 23%. Chile Vamos sacó un poquito más del 21%. Es decir, son menos de dos puntos de diferencia. Eso da cuenta de que seguimos siendo la segunda fuerza más importante parlamentaria y que nuestro proyecto sigue haciéndole sentido a un montón de gente en el país. Por lo tanto, es bueno hacer una autocrítica, sobre todo por lo que ocurrió en la presidencial, pero creo que hay que dejar correr más tiempo para que esa autocrítica no nos lleve a afirmaciones tan viscerales y radicales. Sin duda que a nivel presidencial, el quinto lugar es algo inesperado y es una derrota clara que tenemos que analizar después de la segunda vuelta.

—¿A qué le atribuye este quinto lugar de Matthei? Se especulaba un tercer lugar, quizás peleando el segundo.

—Lo que hay que entender muy bien y analizar con tiempo y calma es el fenómeno Parisi y PDG. Parisi creció a costa de nuestra candidata y el PDG creció a costa de Chile Vamos. Déjame darte un ejemplo: donde más fuerte es el PDG es en el norte, de Arica a Atacama, cuatro regiones. Allí Chile Vamos obtuvo solamente una diputada, que es Ximena Naranjo en Iquique. Es decir, donde al PDG le fue mejor, a Chile Vamos le fue peor. Por lo tanto, ¿qué pasó con la presidencial? ¿Qué pasó con la parlamentaria? Esa pregunta está íntimamente ligada al fenómeno Parisi y PDG, que tenemos que estudiar con mucho cuidado para saber por qué a votantes habituales nuestros les hizo tanto sentido la oferta de Franco Parisi.

—¿Esa mejora del PDG a costa de Chile Vamos se debe a una desconexión de Chile Vamos con las clases populares? Pablo Longueira ha dicho que la UDI en algún momento dejó de ser popular.

—La UDI tuvo un buen resultado en los sectores más populares. Yo mismo tomé la decisión de moverme de un distrito históricamente fácil para nuestro sector hacia un distrito popular históricamente difícil. Creo que esa es una demostración de que la UDI sigue entendiendo que la pelea hay que ir a darla en esos lugares. Creo que hay una clase media que ha logrado ciertas cosas, que no se avergüenza de lo que tiene, pero que cree que ha sido permanentemente abusada, y encontró en Franco Parisi un discurso que les interpretó mejor. Normalmente los votantes de Franco Parisi creen en el mercado, son más bien liberales, desconfían de la política y quieren poder hacer lo que quieran con su patrimonio. Ese es un mundo al que llegó muy bien Parisi y es un mundo que debiera estar mucho más cerca de nuestras ideas. Por lo tanto, hay que analizar esto con calma a partir del 15 de diciembre para ver en qué estamos fallando y qué es lo que no estamos logrando transmitir.

“Nunca más un candidato presidencial sin primarias”

—Usted fue uno de los dirigentes de Chile Vamos que advirtió que esta elección no estaba ganada, mucho antes de la baja en las encuestas de Matthei. ¿Por qué si se puso la alerta no se logró enmendar el rumbo de la campaña?

—Yo creo que las campañas tienen que estar activas hasta el día final y uno no puede confiar en las ventajas que tiene y simplemente hacer campaña con el vuelito. Mi principal temor era que si en algún momento bajábamos en las encuestas —que iba a ocurrir, porque todos los candidatos suben y bajan en un periodo de tiempo tan largo— sin primaria no íbamos a tener la capacidad de revertirlo. Y creo que eso fue exactamente lo que ocurrió. No digo esto para apuntar con el dedo a nadie, simplemente creo que este es un aprendizaje que nos tenemos que llevar como coalición. Nunca más un candidato presidencial del sector que no haya llegado ahí a través de primarias. Creo que es uno de los aprendizajes que nos llevamos y ojalá todos puedan reflexionar sobre eso.

—Esta es la segunda ocasión consecutiva que Chile Vamos no pasa a segunda vuelta. Además, RN redujo drásticamente su cantidad de parlamentarios. ¿No es un síntoma de que la coalición se está agotando en su formación actual?

—Reitero, creo que la explicación de por qué tuvimos un bajón en nuestro apoyo presidencial y parlamentario se explica más en el PDG que en la lista que aglutinaba a los candidatos de José Antonio Kast. Entonces, antes de entrar en batallas hegemónicas ridículas con el Partido Republicano, tenemos que analizar bien el fenómeno Parisi para que no nos vuelva a ocurrir en cuatro años más. Hay que recordarlo: esta es efectivamente la segunda vez que nosotros no logramos pasar a segunda vuelta y es la segunda vez que Franco Parisi saca un porcentaje importante. Por lo tanto, creo que no hay que equivocar el foco del análisis si no queremos que esto nos ocurra por tercera vez consecutiva.

—¿Se imagina a Chile Vamos continuando tal como está o ve posible una reestructuración, acogiendo nuevas fuerzas?

—Es muy temprano para saber eso por varias razones. Lo primero es porque todavía no hemos tenido una conversación, ni entre nosotros ni con el Partido Republicano, respecto a cuál va a ser nuestro rol en el próximo gobierno, si es que tenemos uno. Esa discusión hemos acordado todos posponerla hasta después de la segunda vuelta. Y eso obviamente va a influir en la configuración política de los distintos partidos que existen en la derecha. Lo segundo es porque hay que ver qué pasa con fuerzas con las que hemos estado trabajando en el último tiempo que desaparecieron por su mal resultado electoral. Por ejemplo, Amarillos por Chile no logró elegir a ningún parlamentario y, por lo tanto, es una fuerza que va a tener mucho menos recursos para poder existir de aquí en adelante. Hay que ver si es capaz de sobrevivir como partido. Lo tercero, cuando tengas una definición de elecciones internas de todos los partidos, hay que ver quiénes son los equipos que van a conducir a esos partidos. Por lo tanto, creo que es muy temprano para responder a la pregunta, pero creo que están las condiciones para que una reflexión política sería nos lleve a nuevas configuraciones.

Diferencias programáticas con Republicanos

—¿Cómo ha sido trabajar con el comando de José Antonio Kast en estas dos semanas?

—Mejor de lo que yo esperaba. Cuando se suman equipos de trabajo que han competido, es normal que sea difícil. Sin embargo, el comando de José Antonio Kast ha tenido hasta ahora un trato excelente con nuestra gente. No ha habido peleas internas por estupideces, no ha habido una pelea por ejercer roles protagónicos en la campaña. Todo esto se ha dado de la mejor manera imaginable y eso habla de que al menos en esta etapa estamos trabajando muy cómodamente todos juntos.

—¿Han conversado sobre las diferencias programáticas? Por ejemplo, ustedes criticaron bastante el recorte de 6 mil millones de dólares del gasto público que proponía Kast.

—La semana pasada se juntaron los economistas de ambos comandos. Esa reunión fue dirigida por Jorge Quiróz, el economista de José Antonio Kast, con los encargados programáticos económicos de Evelyn Matthei. Al final de esa reunión, Jorge Quiróz dijo que estaba abierto a reformular el recorte fiscal que se propuso en primera vuelta. Todas las obras humanas son perfectibles, y dentro de ellas está el programa de gobierno de Evelyn Matthei y de José Antonio Kast. Ambos son perfectibles. Yo creo que hay sabiduría en las palabras de Jorge Quiróz cuando él dice que la propuesta de los 6 mil millones de dólares se puede mejorar con los insumos que nuestros economistas le están entregando. Por supuesto que ese sí ha sido un tema que ha estado sobre la mesa y que lo estuvo en la primera reunión de economistas.

—¿Toma esas palabras como un compromiso de la campaña de Kast para revisar también otras medidas, como lo del retiro del ahorro previsional o modificar la reforma de pensiones?

—Al menos en las reuniones que han tenido nuestros expertos y académicos con los del comando de José Antonio Kast, el feedback que hemos recibido es que el ambiente ha sido muy bueno y de una gran apertura. También se juntó Carmen Sosa, la encargada programática de José Antonio Kast, con Juan Luis Sosa, el encargado programático de Evelyn Matthei, y la impresión que se llevó Juan Luis es exactamente la misma que la de los otros expertos: aquí hay apertura y hay posibilidades de construir algo entre todos.

“Prescindir de los equipos de Chile Vamos sería un error”

—Si ustedes están poniendo sus propuestas técnicas en la campaña, ¿cree que José Antonio Kast tendría la capacidad de gobernar sin los equipos técnicos de Chile Vamos?

—Yo creo que los equipos técnicos de Chile Vamos son los mejores que tiene el país y creo que prescindir de ellos sería, por lo mismo, un error. Ahora, esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno, porque nuestros técnicos y académicos, la única motivación que tienen es hacer buenas propuestas para Chile y siempre van a estar llanos a entregar esas propuestas y explicarlas a quien tenga el interés de llevarlas adelante.

—Pero se necesitan personas para implementarlas también.

—Bueno, eso es justamente lo que habrá que discutir después de esta elección.

—He escuchado a la alcaldesa Catalina San Martín decir que había que tener cuidado con no convertirse en un Socialismo Democrático 2.0, que lleve a subsidiar a este gobierno. ¿Es algo que tienen a la vista a la hora de tomar esta decisión?

—Nosotros creemos que el valor que nos tiene que inspirar para tomar una decisión es qué es lo que le conviene a Chile. Creo que hoy día estamos en el límite de que los chilenos adopten esta consigna argentina que dice “que se vayan todos”. Este gobierno tiene la oportunidad de demostrar que la política sí puede resolver problemas difíciles, aun con el pésimo sistema político que nos ha dejado Michelle Bachelet al hacer todos estos cambios al binominal. Si no somos capaces de resolver los problemas de seguridad y el estancamiento de la economía —al menos esas dos cosas— podemos dejar abierta la puerta para futuros gobiernos populistas o semi autoritarios. Creo que quienes creemos en la democracia y quienes creemos que la estabilidad es indispensable para el progreso económico del país tenemos que tratar de evitar a toda costa ese escenario.

El rol de Evelyn Matthei en segunda vuelta

—Matthei reapareció en un video agradeciendo el respaldo que ha recibido. ¿Va a tener algún tipo de participación u otro gesto en la campaña de José Antonio Kast?

—Evelyn Matthei ha hecho exactamente lo que tenía que hacer. Se hablaba, muchos se preguntaban si habría foto. No solo hubo foto, sino que hubo un discurso conjunto frente a todo Chile esa noche donde Evelyn Matthei le dio un respaldo potente y comprometido a José Antonio Kast. Luego, en la interna, evitando cualquier tipo de especulación sobre cómo íbamos a trabajar en la segunda vuelta, Evelyn Matthei ha promovido la unidad. Yo creo que su discurso privado de estos diez días que llevamos después de la primera vuelta fue lo que permitió que grupos como Demócratas dieran un respaldo público a José Antonio Kast. Y creo también que ese respaldo de Demócratas allanó el camino para que luego Eduardo Frei se atreviera a entregar el apoyo que entregó. Es decir, lo que ha hecho Evelyn Matthei después del día domingo en que le dio el apoyo a José Antonio Kast ha tenido ramificaciones muy positivas para la campaña. Creo que ese es el rol correcto que ella tenía que asumir y que nadie más podría haber asumido.

—El respaldo de Frei fue más bien con Chile Vamos que con Matthei, ¿no? Por lo que entiendo, sí hicieron gestiones para que él apareciera en primera vuelta apoyándola a ella.

—Frei nunca apoyó a Evelyn Matthei en primera vuelta. Ya veremos si Jeannette Jara es capaz de conseguir un respaldo explícito del expresidente Lagos o de la expresidenta Bachelet.