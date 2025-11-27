FOTOS – “Seria, responsable y dedicada”: Bachelet concreta apoyo explícito a candidatura de Jara

Tanto Bachelet como Jara valoraron positivamente la reunión, y emplearon sus cuentas en redes sociales para contar algunos detalles de lo que trataron en la ocasión.

La candidata presidencial Jeannette Jara mantuvo este jueves un encuentro con Michelle Bachelet, tras el cual la ex presidenta le dedicó elogiosas palabras a la postulante a La Moneda por el pacto Unidad por Chile.

La cita se concretó en la casa de la ex jefa de Estado, donde ambas conversaron de distintos temas de cara al balotaje de las Elecciones Presidenciales 2025, programadas para el próximo domingo 14 de diciembre.

Tanto Bachelet como Jara valoraron positivamente la reunión, y emplearon sus cuentas en redes sociales para contar algunos detalles de lo que trataron en la ocasión.

Qué dijeron Bachelet y Jara tras el encuentro

Tras el encuentro con Jeannette Jara y a través de su cuenta en la red social X, Michelle Bachelet recordó que “Chile vive un momento importante. En cada proceso electoral he creído que lo esencial es fortalecer nuestra democracia: participar, informarse y escuchar con respeto“.

“A lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Jeannette Jara es una de ellas: una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias“, añadió la ex mandataria.

Concluyó que “más allá de las diferencias propias de toda contienda, lo fundamental es que Chile avance con diálogo, estabilidad y respeto institucional. Los invito a participar, a informarse y a cuidar nuestra democracia, que siempre ha sido nuestro mayor patrimonio”.

Por su parte, Jeannette Jara destacó en Instagram que “hoy comenzamos el día con una conversación que siempre valoro profundamente: me reuní con la ex presidenta Michelle Bachelet“.

“Para mí es un orgullo poder dialogar con una mujer que ha marcado la historia de nuestro país y que ha abierto caminos para tantas de nosotras. Hablamos del futuro de Chile, de los derechos conquistados con esfuerzo por las mujeres, y de cómo seguir avanzando con esperanza y convicción“, detalló a continuación.

Agregó que “la ex presidenta Bachelet, como siempre, tuvo la generosidad de compartir su experiencia y visión. Escuchar a una líder chilena y mundial de su talla es un aprendizaje necesario, y le estoy muy agradecida por su cariño y respaldo“, finalizó.