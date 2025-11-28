La Moneda comienza despliegue en frontera norte ante crisis migratoria y militarización ordenada por Perú

“El Gobierno de Chile continuará trabajando a nivel diplomático para fortalecer el trabajo conjunto entre Chile y Perú en materia migratoria”, puntualizó Elizalde.

Alvaro Elizalde, ministro del Interior, anunció el despliegue de autoridades de La Moneda para ver en terreno la crisis migratoria que se vive en la frontera con Perú y el anuncio del país vecino de militarizar la zona y decretar Estado de Emergencia en Tacna.

La intención es que el Ejecutivo vea de primera fuente la situación que se registra en el complejo fronterizo Chacalluta, donde cientos de migrantes se agolpan en sus puertas ante la imposibilidad de pasar a Perú.

“En las próximas horas viajarán a la región de Arica y Parinacota los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Collado, para supervisar la implementación de la serie de medidas que el Gobierno ha llevado adelante para el resguardo de nuestra frontera norte”, declaró Alvaro Elizalde.

En esta línea, el titular de Interior precisó que entre estas medidas “destacan aquellas que están orientadas a garantizar la salida regular de migrantes, evitando aglomeraciones en el límite fronterizo y resguardando el orden público y las condiciones de seguridad para la población y para las personas en tránsito”.

“El Gobierno de Chile continuará trabajando a nivel diplomático para fortalecer el trabajo conjunto entre Chile y Perú en materia migratoria”, puntualizó Elizalde, recordando que el canciller Alberto van Klaveren será parte del Comité Binacional de Cooperación Migratoria que iniciará sus labores este lunes.