Perú convocó comité binacional con Chile por crisis migratoria y decretó Estado de Emergencia en la frontera

El presidente de Perú, José Jerí, anunció que su país declarará el Estado de Emergencia en la frontera con Chile, mientras que el canciller, Hugo de Zela, confirmó que se conformará un comité binacional de cooperación a partir de este lunes, a raíz de la crisis migratoria, algo que confirmó su similar chileno, Alberto van Klaveren

A través de su cuenta en la red social X, Jerí indicó que “hoy, antes de las 12 AM estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna para reforzar la seguridad en nuestras fronteras“.

De acuerdo con lo planteado por el mandatario peruano, el propósito de la medida es “generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país”.

En esa línea, planteó que “esta será la primera de nuestras fronteras en ser declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana“.

Según explicó la prensa de ese país, la medida anunciada por el presidente Jerí se justifica por el ingreso no autorizado de migrantes y la protección de la seguridad ciudadana.

El comité binacional entre Chile y Perú por crisis migratoria

Respecto del comité binacional con Chile que se conformará por la crisis migratoria, el canciller de Perú, Hugo de Zela, confirmó que debería estar “inaugurando sus tareas” el próximo lunes.

“La política del Gobierno es que no permitiremos la migración irregular (…) No tenemos las condiciones ni las capacidades para tener más migrantes“, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Perú.

Sobre eventuales contactos con el candidato presidencial del Partido Republicano, el canciller Zela indicó que “el señor Kast es un candidato a la Presidencia de Chile. Todavía no ha sido elegido y todavía no sabemos si va a ser elegido. Por tanto, no es una autoridad chilena y no puede hablar en nombre del Gobierno de Chile“.

Finalmente, planteó que “tenemos ya la situación controlada. Esperamos que con la cooperación que estamos iniciando con el Gobierno de Chile no haya interrupción del flujo normal en la carretera“.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, confirmó que “debido a la situación actual, ambos países acordamos reunirnos este lunes para conformar un comité binacional de cooperación migratoria, que será encabezado por ambos cancilleres, para buscar la mejor forma de gestionar la migración irregular“.

En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, anunció que “dentro de las próximas horas viajarán a la región de Arica y Parinacota, el subsecretario del Interior, Victor Ramos, y el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, para supervisar las medidas que se han llevado adelante y para resguardar nuestra frontera norte”.