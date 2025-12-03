VIDEO – El intenso cruce entre Jara y Kast por Jorge Quiroz: “La colusión organizada por tu asesor se jodió a miles de chilenos”

Kast respaldó a su asesor económico y no descartó sumarlo como ministro, aludiendo que “nunca fue condenado” por la colusión de farmacias y pollos.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, protagonizó un tenso cruce con la representante del oficialismo, Jeannette Jara (PC), tras reiterar su respaldo a su asesor económico Jorge Quiroz al ser consultado por su vínculo con la colusión de las farmacias de los pollos.

Durante el debate de Archi, la periodista Octavia Rivas puso sobre la mesa el nombre de Quiroz, y en este sentido, Kast expresó: “Me siento muy orgulloso, gracias Jorge por acompañarnos. Gran presentación ayer en Libertad y Desarrollo, te felicito. Tenemos el mejor equipo económico para sacar adelante a Chile”.

Ante esto, la comunicadora resumió el historial de su asesor económico para consultarle si lo nombraría ministro.

“Él defendió el modelo de colusión de las farmacias, participó en la creación de otro modelo sancionado como colusión en el caso de los pollos, hay correos que así lo señalan. Fue condenado por conducir en estado de ebriedad después de incluso haberse negado de realizarse la alcoholemia y además estuvo procesado en el caso MOP-Gate, siendo absuelto en el 2016. Con todos estos antecedentes ¿Lo nombraría ministro?”, preguntó.

“Usted acaba de dar todas las respuestas. Fue sancionado, cumplió, nunca fue condenado por lo que usted menciona. En las otras afirmaciones que usted hizo (colusión) hay errores ¿Me puede decir cuál es la sanción que recibió?”, contestó el republicano.

“Ninguna, pero él es la persona sindicada en correos electrónicos como creador del modelo”, replicó la periodista, mientras el candidato agradecía su respuesta en medio de los aplausos de sus adherentes. “¿Le merece algún reproche ético? es importante, como están aplaudiendo, sigue un estándar”, expuso Rivas, a lo que Kast respondió: “Usted lo ve ahí, tiene todo mi respaldo“.

Los duros cuestionamientos de Jara a Jorge Quiroz tras respaldo de Kast

Posteriormente, Jeannette Jara cuestionó a Kast señalando que “el estándar ético está muy bajo. Pueden haberlo sancionado o no, pero la colusión que organizó tu asesor económico jodió a miles de chilenos”.

Siguiendo en esa línea, la ex ministra del Trabajo sostuvo: “A la gente que cuando iba a la farmacia, le cobraban demás, porque las empresas se habían puesto de acuerdo por debajo de la mesa y se la estaban jodiendo, de ahí viene tu asesor. A la gente que cuando compraba pollo en el supermercado y veía que subía y subía de precio, de ahí viene tu asesor”.

“Fue el ideólogo, no fue alguien accesorio, por cierto participó de otras colusiones como las de las navieras. Cuando uno quiere presidir Chile tiene que tener a los chilenos y a las chilenas en el corazón, no a los que se coluden, no a los que se ponen de acuerdo para joder a las grandes mayorías”, añadió.

“Respecto de tus críticas, cuando uno nunca ha sacado algo adelante concreto para mejorar el país, es muy fácil criticar, otra cosa es hacer. Ese ha sido mi sello como ex ministra, ex subsecretaria y líder social”, concluyó Jara.