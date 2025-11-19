Jara reitera dardos contra Jorge Quiroz: “Llegó la hora que se sepa qué riesgos corre Chile”

“Lo que no puede pasar es que, teniendo un asesor de esa naturaleza, que fue el organizador de la colusión de los pollos y el defensor de las farmacias en la colusión, pase como si nada”, agregó.

Jeannette Jara reiteró sus cuestionamientos a Jorge Quiroz, asesor económico de José Antonio Kast, aseverando que “llegó la hora que se sepa qué riesgos corre Chile”.

Esto, luego que la abanderada oficialista recordara los vínculos de Quiroz con la colusión de los pollos y su testimonio a favor de la industria en la colusión de los medicamentos.

Ante estas declaraciones, José Antonio Kast expresó que “lo que ella diga me tiene sin cuidado, lo que me tiene ocupado es cómo sacamos a Chile adelante y en eso Jorge Quiroz ha sido un aporte fundamental”.

Frente a estas palabras, Jeannette Jara recalcó que “Kast se ha acostumbrado a que cada vez que alguien le hace una pregunta responde con un ataque, y no soy yo la que acusa a Jorge Quiroz de colusión, fue el Tribunal de Libre Competencia”.

“Lo que no puede pasar es que, teniendo un asesor de esa naturaleza, que fue el organizador de la colusión de los pollos y el defensor de las farmacias en la colusión, pase como si nada”, agregó.

Jara apuntó que su intención es que se transparente a la ciudadanía “situaciones que lamentablemente en la primera vuelta no se pudieron dejar tan claras”.

“Llegó la hora de que se sepa quiénes son los que lo rodean y qué riesgos corre Chile”, sentenció.