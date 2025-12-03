VIDEO – Mención a Monsalve desata tenso round entre Jara y Kast en el Debate Archi

El republicano le reprochó a la ex ministra que “tu gobierno entero protegió a un abusador”.

Jeannette Jara y José Antonio Kast protagonizaron un tenso round en el Debate Archi, luego de que este último le enrostrara lo ocurrido con Manuel Monsalve, acusado de violación y abuso sexual.

La discusión comenzó cuando la candidata oficialista destacó que su oponente no ocupaba palabras como “jodiendo”, pero “lo más bien que tienes en tu equipo a gente que se jode a la gente“.

“El punto es que tú te jodes a la gente y los amparas en tu equipo. Y cuando vas a ser presidente, ¿vas a hacer lo mismo?”, le preguntó, momento en que el republicano lanzó que “tú amparaste a un abusador, te olvidas de Monsalve“.

Fue esto último lo que indignó a la ex ministra. “Pero qué tiene que ver… Querido, qué tiene que ver Monsalve conmigo”, le señaló Jara en el Debate Archi, pero Kast no se detenía. “Tu gobierno entero protegió a un abusador“, le reprochó, para luego continuar con otros datos como el desempleo de las mujeres.

Al ver que el opositor no paraba de hablar, la abanderada oficialista le pedía que la dejara “responder a tu interpelación, sino no sirve“.

Seguido a eso, Kast comenzó a mencionar cada uno de los respaldos que ha recibido en las últimas semanas y una vez que finalmente dejó hablar a Jara, ella pudo responder la mención que se hizo a Monsalve.

“No solo te basta con atribuirme a mí hechos de alguien que no tiene nada que ver conmigo, de carácter delictual, que está acusado de violación, a quien está acusado de cosas graves… Sino que además no me permites hablar, ¿no te parece una manera extraña de relacionarte con las mujeres?“, lo cuestionó.

En esa misma línea, continuó: “Si aquí hay alguien responsable de lo de Monsalve, es el propio Monsalve. (…) No pongas conductas que no tienen nada que ver conmigo“.