Debate Archi: los últimos intentos de Jara por captar el voto Parisi y mostrar su cara más dura ante Kast

Este miércoles, Jeannette Jara se juega sus últimos cartuchos en su intento por acortar las distancias con José Antonio Kast. En este escenario, diversos expertos dejaron ver a EL DÍNAMO su mirada crítica sobre si el estilo más confrontacional de la candidata oficialista tendrá resultados en la elección.

El debate presidencial Archi será el penúltimo cara a cara entre José Antonio Kast y Jeannette Jara antes del balotaje, y es en este escenario donde la abanderada de Unidad Por Chile intentará recortar distancia con el republicano, ya sea a través de un estilo más confrontacional que el visto en primera vuelta o buscando seducir al votante de Franco Parisi.

Sin embargo, el cambio de estrategia mostrado por Jara luego del 16 de noviembre, centrado en un discurso más directo y duro en contra de su rival, no habría tenido el efecto deseado de mostrar a Kast como una persona no apta para llegar a La Moneda.

Así lo plantea a EL DÍNAMO Rodrigo Meléndez, Subdirector Ejecutivo del Instituto Res Publica: “Durante la primera vuelta otras candidaturas, como la de Evelyn Matthei, ya intentaron hacer campaña con un tono más confrontacional y el resultado fue bastante negativo para la candidata. Parece ser que, hoy por hoy, los chilenos buscan escuchar propuestas y que los candidatos defiendan el proyecto país que buscan impulsar, en lugar de atacar a los demás candidatos”.

Una postura que comparte Ignacio Munita, quien agrega que Jeannette Jara “ya se construyó un personaje: alguien cordial, amable, que tendía puentes y que se acercaba más al estilo de liderazgo de Bachelet. Cambiar de personaje de un momento a otro siempre acarrea costos”.

Munita además aseveró que “una estrategia de ataque siempre puede ser contraproducente, porque existe el riesgo de que la gente solidarice con el atacado, especialmente si los ataques son infundados o excesivos”.

Más dura se mostró Javiera Arce, politóloga del Partido Socialista, que fue clara en plantear que, sea cual sea la estrategia de Jeannette Jara, no podrá revertir el previsible triunfo de José Antonio Kast en las urnas.

“Se vio mas confrontacional, pero no sé si esa estrategia tiene efecto, ya que la gente votará por Kast porque quiere un cambio, aunque el cambio sea horrible”, precisó.

Captar el voto Parisi: el desafío de Jeannette Jara para ilusionarse con la victoria

Tras la primera vuelta, la gran sorpresa fue Franco Parisi y su 20% en las preferencias, ubicándose solo por detrás de José Antonio Kast y Jeannette Jara, por lo que a ambos se les “abrió el apetito” por intentar captar al votante del líder del PDG.

Y a pesar que el Partido de la Gente ya anunció que su militancia decidió votar nulo en el balotaje, la candidata de Unidad por Chile no pierde la esperanza de lograr seducirlos para sumarlos a su opción.

Ante este escenario, Ignacio Munita indicó a EL DÍNAMO que “si Jara quiere captar el voto Parisi, más que construir un discurso anti-Kast, debería tratar de tomar las causas de Parisi y, sobre todo, su relato: el emprendimiento, las pymes y la clase media. Y, especialmente, debería abandonar el discurso de resentimiento que ha mostrado en su campaña (del tipo yo nací en cuna de mimbre o los comunistas también tenemos derecho a tener un iPhone), porque el elector de Parisi es tremendamente aspiracional y desclasado”.

Rodrigo Mélendez, del Instituto RES Pública, dejó ver la dificultad que enfrenta Jara para lograr este objetivo siendo militante del Partido Comunista, ya que “se trata de chilenos de sectores mayoritariamente medios que buscan salir adelante con su propio esfuerzo, que sólo esperan del Estado que no los estorbe y son más bien reacios a apoyar a un partido tradicional como el PC”.

Esta mirada es compartida por Hernán Campos, académico de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, quien agrega a EL DÍNAMO que “estudios que analizan el perfil del votante de Parisi coinciden en que es un segmento de la población identificada en la clase media emergente, altamente desideologizada y reactivas a la contingencia. Por lo tanto, una buena forma de capturar la atención de estos votantes es a través de propuestas asociadas a la ampliación de oportunidades que estimulen el crecimiento personal y generen recompensas al mérito individual”.

Un enfoque más crudo fue el expuesto por Javiera Arce: “El voto de Parisi tampoco lo tendrá porque su votante es anti establishment y ella es establishment. Por más que intente meter el tema del IVA en los medicamentos o de tunnear la Jaraneta, el voto de Parisi es particular, es un voto distante de la izquierda”.