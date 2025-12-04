División en la familia: Carmen Frei tomó distancia de su hermano y cuestionó a Kast por posibles indultos

La ex senadora de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, se distanció de su hermano y ex presidente Eduardo Frei, y criticó con dureza el anuncio del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en torno a impulsar un proyecto para indultar a reos con enfermedades terminales, incluyendo a los presos por cometer delitos de lesa humanidad.

La también ex presidenta de la colectividad entregó sus opiniones sobre el tema a través de una carta en la que planteó inicialmente que “la comunidad internacional y Chile, en tanto integrante de esta, han avanzado en establecer como un valor fundamental el respeto irrestricto a la dignidad humana y el reconocimiento y protección de los derechos humanos, lo cual se ha expresado en múltiples instrumentos normativos del sistema internacional y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que disponen normas vinculantes y estándares fundamentales para nuestro Estado”.

En el texto, que también firmaron otros seis militantes de la Democracia Cristiana, Carmen Frei añadió que “dichos Tratados Internacionales sobre derechos humanos han sido suscritos y ratificados por el Estado de Chile, encontrándose en vigor; y, en cumplimiento de esas obligaciones internacionales, aquél ha garantizado y protegido dichos derechos que emanan de la naturaleza humana y ha adecuado la legislación nacional a las normas del derecho internacional”.

“Estas normas sobre derechos humanos obligan, por ende, a los gobiernos de cualquier signo político, los que deben reconocerlos, respetarlos, protegerlos y promoverlos, sin discriminación“, apuntó.

Carmen Frei calificó de afrenta la propuesta de Kast

En su misiva, la ex timonel democratacristiana aseveró que “la propuesta de indultar, liberar o intentar cualquier otra forma que signifique impunidad y extraer de la justicia a quienes cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil-militar que nos afectó en el pasado reciente, y cuyos efectos perviven hasta la actualidad, representa un doloroso retroceso y una regresión grosera en la memoria histórica de nuestro país y en el respeto al derecho internacional de los derechos humanos, y representa, además, una afrenta directa a las víctimas y sus familias“.

A continuación, planteó que los derechos humanos son universales e irrenunciables, y jamás se los debe usar o instrumentalizar como un botín político. “No podemos permitir ni aceptar una interpretación antojadiza y parcializada de la historia, que pretenda relativizar los horrores y sufrimientos vividos durante la dictadura por miles de chilenas y chilenos“, recalcó.

“La Justicia debe ser igual para todos y ante múltiples horrendos crímenes cometidos, actuó. Tensionar a nuestra sociedad con la posibilidad de que se libere a delincuentes de delitos de asesinatos, violaciones, torturas, desapariciones forzadas y que, por lo tanto, no se cumplan las condenas establecidas, jamás traerá la paz y mantendrá esta herida abierta en el alma de Chile. Los condenados, sin importar su origen o rango, deben cumplir sus sentencias en igualdad de condiciones“, complementó.

Defensa de la democracia y los derechos humanos

Luego recalcó que “la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición son deberes del Estado. La hora de estos pilares que erigen todo proceso de Justicia Transicional siempre llega, y cualquier intento de revertir los fallos judiciales o de buscar impunidad solo profundizará, con insospechadas consecuencias, las heridas de Chile”.

“Reiteramos el llamado a todas y todos nuestros compatriotas a ser consecuentes con la defensa irrestricta de la democracia y los derechos humanos, rechazando cualquier intento de otorgar impunidad a quienes la justicia ha determinado culpables de crímenes atroces, sean civiles o militares”, manifestó.

“El respeto a los derechos humanos y su fundamento esencial, la dignidad humana, jamás puede estar sujeto al debate ni a cálculos electorales“, concluyó el texto divulgado por Carmen Frei sobre la propuesta de José Antonio Kast.