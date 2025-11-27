Kast, la gota que rebalsó el vaso: DC se abre por primera vez a que Eduardo Frei deje el partido tras seguidilla de descuelgues

La directiva de la DC puso los antecedentes de la reunión entre Frei y Kast a disposición del Tribunal Superior del partido pidiendo las más altas sanciones, lo que podría terminar con la expulsión del ex mandatario. El órgano partidario, en tanto, decidió suspender provisoriamente la militancia del ex jefe de Estado.

El año electoral ha puesto a prueba a la Democracia Cristiana. De hecho, muchos catalogan este 2025 como uno de los periodos más complejos desde su fundación en 1957.

La lista de tropiezos de la falange durante este año es extensa: una candidatura presidencial fallida, la renuncia a la presidencia de Alberto Undurraga, el pacto con el PC que dividió —una vez más— al partido, renuncia de militantes, entre otros inconvenientes, han marcado a la colectividad que, hace unas semanas, puedo celebrar una positiva elección parlamentaria que aseguró su sobrevivencia por cuatro años más.

Sin embargo, durante los últimos días, la DC recibió un duro golpe y, sobre todo, doloroso: el gesto de Eduardo Frei Ruiz-Tagle a favor de José Antonio Kast.

En la intimidad de su domicilio particular, el único ex presidente con vida de militancia DC recibió al candidato de la derecha para hablar sobre el futuro del país. Como telón de fondo, la campaña presidencial de segunda vuelta.

Si bien el ex mandatario no quiso hacer explícito su apoyo a Kast, la señal fue elocuente. Así lo leyeron en el comando de Jeannette Jara (PC), la misma Democracia Cristiana y el Partido Republicano.

Arturo Squella, presidente de los republicanos, explicó la naturaleza del encuentro y posterior declaración de Frei.

“Los apoyos de los ex presidentes o las maneras de pronunciarse son en este estilo. Son al estilo medio diplomático, embajador, sin la cosa más rutinaria de quienes estamos en la política del día a día. Obviamente que a días de una elección es difícil interpretarlo de una manera distinta. Y en el fondo, cuando uno ve la carta y haber recibido en la casa (a Kast), hay una señal de que hay confianza”, sostuvo el timonel republicano en conversación con Radio T13.

La situación no sólo golpeó a la directiva, que está involucrada en la campaña de Jara, sino que también a una parte importante de la militancia que resintió que el ex mandatario, una de las figuras más importantes a nivel histórico del partido, prestara su respaldo a un candidato que es visto como de “derecha radical”.

Muchos en la DC daban por sentado que al no haber apoyado en primera vuelta a Evelyn Matthei —candidata con la que tenía “sintonía política”, según allegados al ex mandatario—, Frei no iba a tener ningún tipo de injerencia en la segunda vuelta. Por lo mismo, descolocó su toma de postura.

Tanto fue la molestia de la directiva que el presidente del partido, el senador Francisco Huenchumilla, decidió dar la declaración más dura que ha registrado contra el ex mandatario, a quién había evitado criticar en anteriores ocasiones en que ya se había alejado de las directrices del partido.

“Lesiona la memoria histórica del presidente (Eduardo) Frei Montalva, que es el padre del ex mandatario y lesiona la memoria histórica de la Democracia Cristiana, que siempre estuvo en contra de una política conservadora y persecutoria”, sostuvo Huenchumilla.

DC le suelta la mano a Frei

La declaración de Huenchumilla no fue casual ni producto del enojo. Entre líneas se podía apreciar algo que hasta el momento era un comentario tabú: la necesidad de la DC de separar caminos con Frei.

Así se concretó en la reunión de la directiva de ayer miércoles que fue citada de emergencia tras conocerse la reunión entre Kast y Frei; y en la posterior sesión del Tribunal Supremo de la falange.

Primero, la mesa acordó pasar los antecedentes de la audiencia que otorgó Frei a Kast al órgano dirimente. En la cita, además, se acordó pedir las “sanciones más altas” para el ex mandatario. En otras palabras, su expulsión.

“Considerando la gravedad de los hechos, hemos pedido las más altas sanciones, que en este caso podría ser la expulsión”, explicó a EL DÍNAMO el vicepresidente de la DC, Óscar Ramírez.

Si bien el ex presidente ya había sido llevado al TS por militantes al haber contravenido en otras oportunidades las definiciones del partido —apoyó el Rechazo, el A Favor y respaldo a Maximiliano Luksic en las pasadas municipales—, esta fue primera vez que una directiva de la DC toma cartas en el asunto.

Los motivos los explicó Huenchumilla: “Pensamos que mientras más alta ha sido su responsabilidad en la vida política, más obligación tiene de cumplir las normas, de ser humilde, de someterse a los organismos partidarios. Nunca tuvimos esa posibilidad del debate interno para conocer sus posturas. Todas las hemos conocido por la prensa”.

La toma de posición de la directiva tuvo consecuencias. Al cierre de esta edición, el TS había acordado suspender provisoriamente la militancia de Frei a la espera de la sanción final.

En todo caso, ante el inminente desenlace que tendrá el caso del órgano, hay quiénes apelan a una salida más diplomática: que sea el mismo Frei quien de un paso al costado.

Así lo manifestó el jefe de bancada de diputados de la DC, Héctor Barría, quien instó al ex mandatario a dar un paso al costado.

“Él ya debería tomar una decisión en conciencia, no esperar una instancia partidaria. Porque lamentablemente él ya ha tomado posturas diferentes a la del partido en varias ocasiones. Apoyando a alcaldes de la derecha, estando a favor de la constitución de los republicanos (…) Don Eduardo debiera tomar la decisión; continuar en el partido de la Democracia Cristiana, donde todos somos iguales, donde todos debemos respetarnos o tomar otro camino”. sostuvo Barría.