Elecciones Presidenciales 2025: Pamela Jiles pidió transparentar participación en consulta del PDG

La diputada del Partido de la Gente (PDG) Pamela Jiles pidió transparentar la cifra de participación en la consulta online presidencial, según la cual el 78% de quienes participaron optó por anular el voto en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025.

De acuerdo con lo informado por la colectividad que apoyó la candidatura presidencial de Franco Parisi, la consulta permaneció abierta entre las 15:00 y las 18:00 horas del domingo 30 de noviembre.

Según los registros del Servicio Electoral (Servel), que fueron actualizados en octubre pasado, el PDG cuenta con un total de 38 mil militantes.

No obstante, una vez terminado el sondeo online, desde la colectividad solamente se informó el porcentaje de votos entre las alternativas, pero no el número de militantes que tomaron parte.

Pamela Jiles pidió transparentar participación en la consulta

Al abordar los resultados de la consulta, la diputada Pamela Jiles llamó a transparentar la participación de los militantes del PDG.

“Sería muy importante que las personas entregaran esas cifras“, sostuvo este lunes la parlamentaria al referirse al tema.

“Sería muy necesario que las autoridades del Partido de la Gente dieran a conocer esa información a la prensa a la brevedad“, complementó.

Sin embargo, no todos los legisladores de la colectividad compartieron la opinión de Pamela Jiles, pues, por ejemplo, el diputado electo Juan Marcelo Valenzuela sostuvo que “es completamente legítimo que el partido decida reservarse esa información, porque el PDG no busca dedicarse a ser una encuestadora pública o electoral“.

Por su parte, el presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, planteó que “lo más relevante que quiero contar es que también este es un trabajo que no fue solo este domingo, son dos semanas que en las regiones y en las bases hubo conversaciones y reuniones para que cada uno tomara la opinión informada“.