Rebaja de contribuciones: la postura de Las Condes y Lo Barnechea para rechazar el nuevo financiamiento del Fondo Común Municipal

El proyecto de rebaja de contribuciones a los adultos mayores significará un cambio en el mecanismo de financiamiento del FCM, cuyo impacto deberá ser absorbido por ambas comunas.

A fines de octubre, La Moneda ingresaba a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de rebaja de contribuciones a los adultos mayores y que además posterga el proceso de reavalúo de bienes raíces hasta 2027. Pero la propuesta consideraba un tercer capítulo: un cambio en el modelo de financiamiento del Fondo Común Municipal (FCM).

Esto, ya que las contribuciones son una de las principales fuentes de recursos para el FCM, a través de los aportes que realizan las diversas municipalidades al fondo común.

En vista de esta situación, el proyecto presentado por el Ejecutivo modifica el actual modelo de aportes de las comunas al FCM y concentra su financiamiento en dos comunas específicas: Las Condes y Lo Barnechea.

Según el último informe de Contraloría sobre el FCM, emitido en agosto pasado, el municipio dirigido por Jaime Bellolio es el que más contribuyó con $334.626 millones, casi triplicando a la comuna que se ubica en el segundo lugar, que es Providencia ($128.308 millones).

En el caso de Lo Barnechea, está en el quinto lugar con $95.031 millones en aportes totales, pero es el tercer municipio que más recauda por impuesto territorial.

La fórmula propuesta que afecta a Lo Barnechea y Las Condes

La propuesta que ya fue despachada a la Sala de la Cámara de Diputados considera que Las Condes pasará a entregar el 80% de lo recaudado al FCM – en la actual es el 65%- y, respecto de sus ingresos por patentes comerciales, su aporte pasa de un 65% a un 70%

En el caso de Lo Barnechea, la iniciativa apunta que “se incorpora a las comunas con obligación de aporte del 65% de los ingresos por impuesto territorial y, además, se incorpora dentro de aquellas comunas que deben aportan por la recaudación asociada a patentes comerciales”.

Ante esta nueva fórmula, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, expresó su enojo, aseverando que “nuestra postura es simple: el trabajo bien hecho debe ser reconocido, no castigado. Las Condes ya aporta más que cualquier otro municipio al Fondo Común Municipal, y aun así somos nosotros quienes debemos resolver -con nuestros propios recursos y con excelencia- los problemas de seguridad, salud y educación, ámbitos donde el Estado no nos entrega recursos”.

San Martín expresó a Emol que “en Las Condes no estamos en contra de colaborar con el FCM y aportar a comunas y chilenos de menores recursos, pero es inaceptable que los vecinos de Las Condes paguen los platos rotos de un gobierno incapaz de administrar y calcular bien el uso de los recursos”.

Sus palabras fueron compartidas por su par de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien expresó que “Lo Barnechea es una comuna que ha administrado bien, que tiene sus cuentas ordenadas y que ha logrado implementar programas sociales robustos justamente porque cuidamos los recursos. Que se nos pida financiar gran parte de esta política sin diálogo previo y sin evaluar el impacto real es, por decir lo menos, injusto”.

En esta línea, aseveró que los más afectados con esta medida serán los vecinos de su comuna: “Esta nueva alza tendrá un impacto directo en los programas sociales que hoy benefician a los vecinos que más lo necesitan, en salud, seguridad, apoyo habitacional y acompañamiento”.

Desde Chile Vamos, el diputado Diego Schalper (RN) hizo reserva de constitucionalidad y calificó el nuevo método de financiamiento como “injusto e injustificado”.

“Nos parece que este proyecto, que tiene una buena intención, que es ampliar los beneficios de los adultos mayores, busca como medida de financiamiento algo injusto, porque se aplica solo a ciertas comunas”, precisó el parlamentario, quien recalcó que “vamos a hacer un requerimiento ante el Tribunal Constitucional”, para que “tributos manifiestamente injustos y desproporcionados no terminen perjudicando a ciertas comunas”.