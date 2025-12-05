Ni ministro, ni a la UDI: el camino que asoma para Pablo Longueira tras su regreso a la vida pública

Tras la cena de desagravio, se especuló con un regreso a la política de Longueira integrando un eventual gabinete de Kast o peleando la dirección de la UDI, partido al que renunció en 2021. Sin embargo, el camino del ex ministro parece estar lejos de ambas opciones.

“No pueden estar los proyectos personales ni los proyectos partidistas sobre el interés superior del país. Llegó la hora de pensar en grande. Tenemos desafíos enormes en nuestro país. Y se ha creado, amigos, una expectativa enorme. Y es por eso que ninguno de ustedes, salvo yo, se puede restar a colaborar con el gobierno que viene. Ya sabrán en enero dónde estaré o quizá en diciembre”.

La frase fue pronunciada por Pablo Longueira en la cena que se realizó en su honor el pasado martes en el restaurante Los Buenos Muchachos. La cita fue convocada como una forma de resarcir la figura de Longueira tras ser absuelto de los delitos que se le acusaron en el marco de la investigación del caso SQM.

Tras 10 años de proceso judicial, el pasado 22 de octubre el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago determinó la absolución del ex ministro de Economía.

Sin la mochila del caso SQM a cuestas, Longueira ha tenido un revival en la esfera pública; además de la cena en su honor —que convocó a más de mil personas entre ex ministros, parla parlamentarios y adherentes— ha brindado entrevistas y se ha sostenido conversaciones informales con distintos actores políticos en vistas a un eventual gobierno de José Antonio Kast.

Es por eso que sus palabras en la reunión de desagravio retumbaron en el mundo de la oposición.

De inmediato se especuló con un regreso a la política asumiendo un cargo de gobierno o retornando a la UDI, como militante activo o quizá peleando la dirección del partido que hoy dirige Guillermo Ramírez. “A la UDI” y “presidente” fueron algunas de las frases que se repitieron a los gritos en la reunión a la que asistieron dirigentes como Andrés Chadwick, Joaquín Lavín, Víctor Pérez, Hernán Larraín, entre otros.

Sin embargo, el camino de Longueira parece estar lejos de ambas opciones.

La distancia de Longueira con Kast y el mundo republicano

Las alusiones a un eventual gobierno de Kast en el evento de camaradería de Longueira fueron múltiples.

Joaquín Lavín aseguró a que “en casi tres meses más, una persona del ADN de tu proyecto, al que tú entregaste tu distrito para que fuera diputado, va a asumir como presidente de Chile. Y gran parte de quienes estarán con él en La Moneda también son parte del trabajo al que dedicaste tu vida”.

Longueira, en tanto, instó a todo el mundo de la oposición a sumarse al proyecto de gobierno del republicano en caso de que sea electo.

No obstante, fue él mismo quien descartó que su futuro esté en La Moneda o colaborando en un ministerio de Kast.

“No”, respondió el ex ministro cuando fue consultado en Radio T13 si es que aceptaría una invitación a ser parte de la administración del republicano, explicando que “no aporto nada”.

“Yo sé que para mucha gente todo esto de responder así puede sonar raro y todos me escriben que por favor vuelva y todos creen que voy a volver. Pero yo voy a ser muy honesto. Yo soy ingeniero y yo hago lo que yo estimo que es lo correcto”, acotó Longueira.

En todo caso, en la UDI aseguran que “sería difícil” que el republicano esté pensando en el prócer del gremialismo para su gabinete. La razón es simple, aseguran en la tienda alojada en Suecia 286: Kast se fue de la UDI por diferencias con Longueira y esa generación de líderes.

Quiénes recuerdan la salida del fundador republicano de la UDI sostienen que ésta fue propiciada por la lejanía de Kast con la conducción de los llamados “coroneles”, entre ellos, Longueira, que ya llevaba unos años alejado de la política.

De hecho, un episodio que marcó el quiebre definitivo fue la negativa de Hernán Larraín a que Kast fuera el candidato presidencial en la primaria de Chile Vamos de 2017.

En la UDI remarcan que “un nexo” entre Longueira y Kast no tiene mucho sentido ya que los entendimientos entre Republicanos y el partido están canalizados por la “vía institucional”, es decir a través de Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, secretario general del partido.

¿Longueira a la UDI?

Una de las consignas que más se repitió en la cena fue “Longueira a la UDI”. Varios adherentes le pidieron en la cena que retomara su militancia en el gremialismo luego de que la dejara en dos ocasiones. La última, en 2021 cuando fracasó en su intento de ser candidato a la presidencia del partido y candidato a constituyente.

Consultadas fuentes del gremialismo aseguran que hasta la fecha el ex ministro no ha fichado nuevamente en el partido y que no ha sostenido conversaciones formales con la directiva para reintegrarse.

Eso sí, Longueira —al igual que los otros coroneles— mantienen comunicación fluida con los miembros de la directiva por WhatsApp y hasta se han reunido en un par de ocasiones.

Por lo mismo, en la UDI vaticinan que el rol de Longueira será más desde una segunda línea política, aconsejando a actores de la nueva generación, no sólo de la UDI, sino que de todo el arco opositor.

“No me voy a cerrar nunca a colaborar con ningún gobierno. No lo hice ni con los gobiernos de la Concertación”, dijo Longueira.

Por otra parte, cercanos al ex ministro señalan que su intención no estaría en competir por la dirección del partido, puesto que ha transmitido a su entorno que está “en otro momento” de su vida y que hoy está concentrado en “reivindicar” su figura tras ser absuelto.