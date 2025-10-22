“Por fin soy libre” y “nada va reponer el daño”: el desahogo de ME-O y Longueira tras ser absueltos de Caso SQM

Tras 10 años de investigación y casi tres de juicio, los ocho acusados del Caso SQM fueron absueltos de todos los cargos.

Este miércoles el Tercer Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago puso fin a los 10 años de investigación por el Caso SQM y absolvió a los ocho acusados, entre ellos, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y ex senador de la UDI Pablo Longueira.

Lo anterior, después de un juicio que se extendió por casi tres años, donde el Ministerio Público no pudo probar la responsabilidad de los imputados en los presuntos delitos de corrupción en el financiamiento ilegal de campañas políticas.

Bajo este contexto, ME-O a través de sus redes sociales valoró la absolución, manifestando que “hoy por fin soy libre, por fin mi palabra es libre”.

Las reacciones de ME-O y Pablo Longueira tras ser absueltos en Caso SQM

A lo que agregó: “Se hizo justicia. Después de 11 años, fui declarado inocente de todas las acusaciones que se orquestaron en mi contra. No encontraron nada, porque no había nada”.

“Fueron 28 fiscales, ninguna prueba en mi contra y más de una década de persecución judicial, política y mediática. Gracias a quienes nunca dudaron. La verdad, aunque tardó, por fin llegó”, cerró Marco Enríquez-Ominami.

Por su parte, Pablo Longueira expuso que “lo dije hace 10 años frente a todo el país, soy inocente, soy un hombre honesto y esta que ha sido por lejos la peor batalla en mi vida, la gané, porque no tengo tejado de vidrio, nunca he tenido”.

En este marco, el ex senador aseguró ser el “político más revisado en Chile, más perseguido. Me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron” y “a pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia”.

En cuanto a la extensión que tuvo la investigación y el juicio del Caso SQM, Longueira dijo que “cuando comencé este juicio tenía tres nietos y creo que ninguna cana, hoy tengo 20 nietos y a ellos les dedico este triunfo. Hay tata para mucho rato”.

UDI criticó actuar del Ministerio Público tras absolución de Longueira

Por otro lado, la UDI celebró la absolución de Longueira y criticaron el actuar de la Fiscalía, que también recibió reproches de parte del Tribunal.

Por medio de un comunicado, la colectividad expresó que fueron “más de 10 años de investigación y juicio para que finalmente la justicia determine que la fiscalía actuó de manera arbitraria, persiguiendo a inocentes y asumiendo como delitos actuaciones que no lo eran”.

Producto de lo anterior, el partido planteó que “esto nos lleva a cuestionar la idoneidad e imparcialidad de ciertos fiscales para este cargo tan importante, y sobre la necesidad de introducir cambios legales que resguarden con eficacia el principio de objetividad que ha sido permanentemente violado en este y en otros muchos casos”.