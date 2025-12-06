“No nos equivocamos”: familia Piñera Morel respalda nuevamente a José Antonio Kast a casi una semana del balotaje presidencial

La hija del fallecido ex presidente Sebastián Piñera, Magdalena Piñera, se refirió al escenario de segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara junto al apoyo de su familia, pronunciándose también sobre la controversia que abrió el diputado José Carlos Meza respecto de eventuales indultos a reos terminales, incluidos condenados por abusos contra menores.

Consultada por CNN Chile sobre la postura del sector ante esa discusión, Piñera sostuvo que su referencia política sigue siendo el proyecto impulsado por la coalición de centroderecha. “Nosotros teníamos una candidata que era (Evelyn) Matthei, que no pasó a la segunda vuelta. Hoy hay dos opciones, yo soy de un sector político que es super claro: Yo creo en la justicia social, en la libertad, igualdad de oportunidades y eso está en Chile Vamos“, afirmó.

En esa línea, Magdalena Piñera reconoció que, pese a que en la coalición “no tenemos hoy día candidato” que haya avanzado a la papeleta final, su familia decidió respaldar la candidatura de Kast. Detalló además que el líder republicano tomó contacto con ellos inmediatamente después de la primera vuelta presidencial para sostener un encuentro privado.

“Apoyamos como familia, él (José Antonio Kast) nos pidió esa reunión, él nos fue a visitar, le entregamos el apoyo, le deseamos que le vaya bien, y le deseamos que le vaya bien, gane quien gane, porque acá lo que está por delante es el país“, señaló.

El mensaje de la familia Piñera Morel reforzando su apoyo a José Antonio Kast

El apoyo no quedó solo en esa instancia. La hija mayor del ex mandatario reforzó públicamente su postura a través de un mensaje en su cuenta de X, donde compartió una fotografía de la reunión familiar con Kast. “No nos equivocamos, nuestro candidato hoy es José Antonio Kast“, escribió.

En la misma publicación añadió que la familia participaba en una actividad deportiva de las Olimpiadas Vivan Los Liceos Bicentenario, iniciativa creada durante el segundo gobierno de su padre. Según destacó, se trata de una política pública que el abanderado republicano “dijo públicamente que la reforzaría“.