El hombre de Kast para reemplazar a Luis Cordero en el Ministerio de Seguridad

El candidato republicano se inclinaría por un nombre salido de las Fuerzas Armadas, con experiencia en la materia.

José Antonio Kast ya comienza a preparar su aterrizaje en La Moneda, dado que las encuestas lo dan como gran favorito para imponerse a Jeannette Jara en el balotaje, por lo que ya comienza a barajar nombres para su Gabinete, donde uno de los más importantes es quién reemplazará a Luis Cordero en el Ministerio de Seguridad Pública.

Según consignó Ex Ante, el nombre que genera mayor consenso al interior del comando republicano es el ex vicealmirante de la Armada, Alberto Soto, que compitió en las pasadas elecciones parlamentarias por un cupo al Senado por la Región de Valparaíso, obteniendo apenas el 2,45% de los votos.

La llegada del ex alto oficial al Ministerio de Seguridad Pública se fundamenta por su experiencia com jefe del departamento de Planificación Estratégica del Estado Mayor Conjunto.

A esto se suma que en 2021, fue comandante de Operaciones Navales, debiendo planificar la toma de control de la provincia de Arauco, en el marco del estado de excepción en la Macrozona Sur.

Junto con ello, durante su paso por Iquique en 2018, en su rol de comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval, enfrentó la pesca ilegal extranjera, el narcotráfico y la inmigración irregular por vía marítima.

Su round con Hugo Gutiérrez

Fue en el norte donde protagonizó un entrevero con el entonces diputado Hugo Gutiérrez (PC), en el marco de la pandemia, cuando el legislador no quiso entregar sus documentos en un control sanitario.

Gutiérrez aseguró que conversó con Soto de este episodio y este habría respondido, sin dar prueba alguna: “Yo no voy a aceptar que vengan a hacer aquí lo mismo que ustedes hicieron en el regimiento de Granaderos, de rayar las paredes, tirar pintura. Si lo vienen a hacer yo les voy a correr bala”.

En su despedida de la Armada, defendió el rol jugado por la institución para resguardar la seguridad durante el estallido social.

“Nos sentimos orgullosos de una Marina que defiende a un marinero que, en estado de excepción constitucional, persigue por las calles de Valparaíso a un ciudadano grosero que se niega a ser controlado y defiende a un infante que le pega una patada en el trasero a un saqueador que está destrozando un supermercado”, declaró.