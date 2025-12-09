Debate Anatel 2025: Kast plantea que no eliminará la reducción a las 40 horas laborales

Jeannette Jara le consultó a José Antonio Kast respecto de lo afirmado por el diputado José Carlos Meza, en cuanto a que se iba a eliminar la reducción a las 40 horas laborales.

Cuando tocó el turno en que los candidatos plantearon preguntas a su contraparte en el debate Anatel 2025, Jeannette Jara le consultó a José Antonio Kast respecto de lo afirmado por el diputado José Carlos Meza, en cuanto a que se iba a eliminar la reducción a las 40 horas laborales, en el marco del debate Anatel 2025, con miras a las Elecciones Presidenciales 2025.

En su respuesta, el candidato republicano apuntó al nivel de violencia que se vive en el país, y sostuvo que “hoy matan a un chileno cada ocho horas“.

Luego de un intercambio de opiniones en que ninguno de los participantes dejó claro su punto de vista, la moderadora debió intervenir y Jara le preguntó otra vez a Kast por el tema de las 40 horas.

“No vamos a tocar las 40 horas, lo que vamos haceres mejorar lo que usted hace en esas 40 horas. No vamos a quitar ningún derecho adquirido, la PGU, las 40 horas“, apuntó José Antonio Kast.