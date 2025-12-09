El duro cruce entre Jara y Kast por situación de Maduro y vidrio blindado del republicano

En el bloque de política internacional se vivió el momento de mayor tensión en el debate Anatel a propósito de la frase de José Antonio Kast respecto a la situación de Nicolás Maduro y, luego, por los emplazamientos de Jeannette Jara al republicano por el vidrio blindado que utiliza en sus actos de campaña.

En el pasado debate de la ARCHI, Kast sostuvo que a Maduro “le quedan 92 días” en referencia a la fecha en que asumiría eventualmente la Presidencia de Chile. Al ser consultado por esta frase, el candidato de la derecha explicó que “es ponerle presión y decirle: mire, en 92 días más va a haber un cambio de actitud de Chile en la OEA, en la ONU”.

“Nosotros lo que vamos a hacer es presión política internacional para que de una vez por todas deje el poder, deje de hacerle daño a los venezolanos, deje de hacer que se huyan los venezolanos de su régimen. Y eso se hace con carácter, con decisión y con constancia”, acotó Kast.

En ese momento, Jara interrumpió a su adversario y replicó: “¿Sabes qué creo yo? Que te equivocaste en el debate nomás. Se te salió una cuña que no correspondía”.

En esa línea, la candidata del PC acusó a Kast de querer “meter al país en un conflicto”.

“Si tú quieres meternos en un conflicto internacional, eso va a producir otra ola migratoria. Y tú no ves las consecuencias de eso en Chile. ¿Por qué no admites que te equivocaste? Mira, ha sido una tontera. Te equivocaste y dijiste, como estás diciendo que los migrantes se van a ir porque tú lo dices, te equivocaste en decir lo de Maduro. ¿Sabes qué? Te humanizaría. Y a lo mejor la gente te creería un poco más”, dijo Jara.

Vidrio blindado

Y acotó: “Porque toda esa pantomima que haces encerrado en una bola de cristal, en una caja de cristal, en realidad lo único que hace es alejarte de la gente”.

Kast, ante el emplazamiento, respondió que “yo soy más cercano a la gente de lo que tú crees. Tengo que usar un vidrio, porque hay personas, y tú lo has visto en otros países, que han asesinado candidatos presidenciales. ¿Qué pasa si a mí me pasa algo? Después van a decir: ‘En realidad tenía razón’. Porque mataron a un candidato presidencial en Ecuador. Mataron uno en Colombia. Han atentado contra otros. Tú eso es lo que buscas, porque esas personas, los narcotraficantes, el crimen organizado, ¿tú crees que en Chile no hay? ¿Tú crees que en Chile no hay crimen organizado?”.