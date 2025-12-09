Kast asegura que “jamás indultaría a algún abusador de niños”, pero se abre a analizar casos de enfermos terminales

“Hay situaciones en temas de derechos humanos donde hay personas que eran un soldado conscripto en la época en que ocurrió el quiebre institucional (…) Me parece que ahí uno debiera poder revisarlo. Pero jamás indultaría a algún abusador de niños. Jamás”, aseguró el candidato consultado por eventuales indultos.

En el contexto del debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó la polémica por eventuales indultos que se podrían otorgar a condenados.

En la previa del debate, el diputado republicano, José Carlos Meza, aseguró que estaría a favor de conmutar penas a condenados —incluso culpables de delitos de abuso sexual infantil— en el contexto del proyecto que se tramita en el Senado para liberar presos por razones humanitarias.

El abanderado republicano partió señalando que no liberaría presos condenados por la Ley 20.000, en referencia a una propuesta del programa de Jara que plantea expulsar a extranjeros condenados por delitos de drogas.

Seguido a ello, Kast apuntó a que “hay una discusión parlamentaria, hay una discusión en el Senado de la República, y el diputado de la Meza habló sobre eso. Que alguien quiera extraer una frase de ahí y decir ‘este señor va a liberar a pedófilos, a esto, a lo otro’… Los únicos que le han dado pensión de gracia a pedófilos son ellos (Gobierno). En esas pensiones de gracia masivas que dieron para los ‘héroes del estallido’ había gente que tenía material pornográfico, había gente que había cometido delitos”.

“Ahí está el señor Monsalve, hoy día procesado. Entonces, que ellos saquen una frase de aquí y de allá y digan ‘tú vas a liberar esto’, no está en el programa, no lo vamos a hacer”, acotó.

Eso sí, Kast hizo una distinción respecto a quiénes no tengan consciencia de sí mismos y estén padeciendo una enfermedad terminal.

“No se preocupe, Jeannette Jara, todos los que cometan delitos graves van a permanecer en la cárcel. Lo que sí tenemos es algo un poquito más humanitario, que parece que usted nunca escuchó al juez Garzón. Él dice: nadie merece morir en la cárcel. Claro, si hay una persona que no tiene conciencia, no sabe dónde está, que está ahí parada esperando la micro, ¿usted lo va a dejar ahí preso? ¿Va a dejar preso un cuerpo? ¿La humanidad no la aplica ahí?”, cuestionó Kast.

Requerido por quiénes serían beneficiados, y si incluiría condenados por delitos de violación a los derechos humanos, el abanderado sostuvo que “hay situaciones en temas de derechos humanos donde hay personas que eran un soldado conscripto a la época en que ocurrió el quiebre institucional de Chile, que estaba tomando nota en la portería de una comisaría. Entraron y salieron. Él no hizo nada más que esos cinco o diez años. Me parece que ahí uno debiera poder revisarlo. Jamás indultaría a algún abusador de niños. Jamás”.