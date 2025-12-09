Lautaro Carmona y megatoma de San Antonio: “Expresión de una idea de derecho a la vivienda”

El timonel del Partido Comunista dijo que asociar la megatoma de San Antonio “con el Gobierno del Presidente Boric es una alteración de la realidad”.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó este martes la decisión del Gobierno de expropiar 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio y lamentó que el tratamiento del tema excluya el “fuerte contenido humanitario” que hay detrás.

De acuerdo con lo manifestado por el timonel comunista, esa visión de lo que ocurre en ese lugar solo “se traduce a una idea de que esto está manejado por una mafia, o por delincuentes”.

Para reforzar su perspectiva, Carmona llamó a partir “por reconocer que una toma -en lo principal, no en el defecto- es la expresión de una idea de derecho a la vivienda“, según indicó en la entrevista que le concedió a radio Cooperativa.

Qué más dijo Lautaro Carmona sobre megatoma de San Antonio

En ese marco, Lautaro Carmona dijo que asociar la toma de San Antonio “con el Gobierno del Presidente Boric es una alteración de la realidad. No es una toma que tenga tres años, sino que tiene sobre siete años“, recalcó.

“Desde esa perspectiva, tratémosla con la gravedad que tiene como tema social, y luego busquemos los caminos que hagan que una política de vivienda no afecte a todos los otros que están en la fila”, manifestó a continuación.

Al respecto, el dirigente del PC planteó que, por ejemplo, se debería exigir un ahorro a los pobladores y que, “bajo ninguna condición”, posean una segunda vivienda en la megatoma de San Antonio.

En esa línea, Carmona pidió acelerar las soluciones habitacionales para quienes hayan obtenido o estén a la espera de recibir un subsidio. “Muchas veces la gente logra el subsidio, que tiene vigencia de dos años, y si en ese plazo no resuelves dónde ir a vivir, se pierde. Entonces, tiene que haber una relación mucho más eficiente y eficaz“, planteó al respecto.

Política pública de acceso a la vivienda

“Hay gente que no tiene problemas para comprarse una o dos casas de 300 o 400 metros cuadrados porque tiene plata, así de simple. No va a saber nunca lo que es la angustia del que no la tiene y tiene familia que sigue de allegada; no saben cuánta conflictividad familiar y social intrafamiliar se genera en esos allegados, cuyas consecuencias siempre las pagan los más débiles“, argumentó.

En la parte final de la entrevista, el presidente del PC llamó a darle “un tratamiento más integral a un tema que se ha transformado en un tema de política pública“.

“Hay que abordarlo con ese criterio, de cómo se enrumba a tener una política de vivienda mucho más contundente y equilibrante, e ir resolviendo la gran lista de expectativas que hay“, concluyó.