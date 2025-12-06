Justicia acepta plan de Gobierno y “da por iniciado” desalojo de megatoma de San Antonio

Sin embargo, aún está pendiente la fecha exacta en la cual se concretará el desalojo de la megatoma de San Antonio, a pesar que el proceso oficialmente comenzó.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el plan de ejecución del fallo que presentó la Delegación Presidencial de Valparaíso y dio “por iniciado” el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio.

A esto se suma el anuncio de expropiación de 100 hectáreas de terreno para la construcción de viviendas para 3.700 familias, que presentó este martes el Ministerio de Vivienda.

La resolución del tribunal de alzada porteño consigna que “habida cuenta del Decreto de Expropiación aludido en la presentación que antecede, y el plan de ejecución del fallo presentado con esta fecha, dese por iniciado el proceso de desalojo del inmueble de autos, en los términos planteados por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso”.

Al respecto, el ministro Carlos Montes expresó que el asentamiento ilegal de cerro Centinela “no es una toma cualquiera, se inició hace 6 años en el gobierno anterior y en muy poco llegó a cubrir 215 hectáreas con 10 mil personas. Estamos hablando de cuatro mil familias en donde hay más de 3 mil niños”.