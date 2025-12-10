Advirtió “relatos exagerados”: ministro Cordero respondió a Kast por cifras de homicidios y aclaró situación de cárcel La Laguna

El ministro de Seguridad calificó las cifras entregadas por Kast como “un gran lapsus” y explicó que la cárcel que hizo mención el candidato en el debate está habilitada y “con ingresos progresivos”.

Este miércoles el ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó las cifras que dio el candidato José Antonio Kast en el debate Anatel, donde sostuvo que “hay 1.200.000 personas que mueren asesinadas al año”, y apuntó a un “lapsus” y llamó a tener cuidado con la “la explotación del miedo como estrategia electoral“.

El secretario de Estado, en diálogo con Radio Futuro, comenzó diciendo que “es un número que, por cierto, es manifiestamente erróneo (…) fue un gran lapsus”. En este sentido, explicó que “probablemente él quería referirse a 1.200, que son los del año pasado. Chile venía en un aumento sostenido, esto lo hemos conversado en otro momento, desde el año 2016 en el número de homicidios, tanto en su tasa como en su número absoluto y a partir del año 2023 esa tasa comenzó a descender”.

En cuanto al error en los datos que planteó Kast, el ministro Cordero expresó que “hay que tener mucho cuidado con la intención de un relato dirigido específicamente a la explotación del miedo como estrategia electoral”.

A lo que agregó: “Las estrategias del miedo están ampliamente documentadas y generan no sólo problemas en las comunidades. El miedo a la delincuencia es uno de los principales estresores”.

“Cuando usted da una cifra de esas características, entonces pareciera que usted tiene que ocupar cualquier mecanismo de excepción para abordar eso. Entonces es un error muy mal manifiesto en ese sentido“, complementó.

Ministro Cordero abordó situación de cárcel La Laguna tras mención de Kast

Durante el debate, José Antonio Kast también se refirió a la cárcel La Laguna, señalando que tiene una capacidad para 3.000 presos y que solamente hay “200 o 300”.

En este sentido, el titular de Seguridad expuso que “es una cárcel que está habilitada, y que está con ingresos progresivos, pero que ya comenzó su poblamiento con un plan que ya tiene comunicado Gendarmería, y que además tiene que ver con la segmentación”.