Los cuestionamientos de hijos de víctima de Krassnoff a Kast por no descartar indulto: “Su falta de humanidad es impresionante”

En el debate, Jara mencionó a Cecilia Bottai, una de las víctimas de Krassnoff, luego de que Kast no descartara indultar a condenados por violaciones a los DD.HH.

Los hijos de Cecilia Bottai, una de las víctimas de las torturas de Miguel Krassnoff, reaccionaron a la mención a su madre que hizo Jeannette Jara en el debate presidencial de Anatel y emplazaron duramente a José Antonio Kast por no descartar indultas a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Durante el último cara a cara de los aspirantes a La Moneda previo al balotaje de este domingo 14 de diciembre, se refirieron a los posibles indultos que podrían otorgar en caso de que lleguen al poder. En este contexto, el republicano rechazó una eventual conmutación de penas a condenados por delitos sexuales a niños, pero no descartó indultar a presos por violaciones a los derechos humanos.

Fue allí cuando la carta oficialista recordó a Cecilia Bottai: “Cuando se plantea indultar a alguien por razones humanitarias como Krassnoff, no puedo dejar de acordarme del caso de una mujer que le sobrevivió y que comentó a través de una carta en el diario La Segunda cómo el mismo Krassnoff le ponía en su vagina corriente y le decía para tu guagüita“.

El emplazamiento de los hijos de una de las víctimas de Krassnoff a José Antonio Kast

Tras ello, Valentina Bustos Bottai y Rodrigo Bustos Bottai se refirieron la mención a su madre en el debate a través de una publicación en Instagram.

“En este video hablan de nuestra madre, Cecilia Bottai. Gracias por visibilizar, y que estos crímenes cometidos no queden en el olvido ni en la impunidad“, expusieron.

A lo que agregaron: “Como hijos, y como familia, nos parece impresentable que el candidato Kast no haya sido capaz durante toda la campaña de descartar un indulto a Krassnoff, el peor criminal de la historia de Chile. Su incoherencia y falta de humanidad son impresionantes“.