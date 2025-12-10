Ante un eventual triunfo de Kast: cuál es un buen resultado para Jara y cuáles sus posibilidades de liderar la futura oposición

Analistas coinciden en que el debate Anatel no alteró el escenario electoral favorable a Kast. Y añaden que Jara necesita acortar la brecha a un dígito para asegurar su futuro político.

En el comando de Jeannette Jara existía la expectativa de que el último debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) moviera la aguja en favor de la abanderada del oficialismo (o acortara la brecha, al menos). Esto, en consideración de que las últimas encuestas, previas a la veda, daban un margen de hasta 20 puntos a favor de José Antonio Kast.

Sin embargo, para analistas y directores de encuestas, el tono y cómo se desarrolló el foro presidencial no le permite a Jara “soñar” con un mejor desempeño, ni menos con una remontada.

Para Claudio Alvarado, director ejecutivo Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), el comando de Jara “difícilmente podría tener la expectativa” de una mejora en el rendimiento electoral del domingo a propósito del debate: “Todo indica que ella va perdiendo y no por un margen demasiado estrecho. Para que el debate tuviera el potencial de alterar ese escenario, Jara debía mostrar un desempeño extraordinario y Kast uno muy negativo, y nada de eso ocurrió”, dice a EL DÍNAMO el también académico de la Universidad Católica.

Un análisis similar plantea Constanza Schneider, Investigadora Instituto Res Publica, quien advierte que “el debate de ayer no parece haber aventajado a Jara, dado que no fortaleció su discurso ni logró contrarrestar las críticas a su programa. Por otro lado, la gran incógnita será dónde irán los votos de Franco Parisi, que no necesariamente se decidirán por el desempeño del debate”.

Axel Callis, sociólogo y director de la encuesta TúInfluyes, apunta en otra dirección: la capacidad de los comandos de viralizar en redes sociales fragmentos del debate en favor de su candidato.

En ese sentido, Callis dice a EL DÍNAMO que “para que Jara mejore su rendimiento va a depender de que los influencers y el comando logren viralizar el contenido del debate y de una u otra forma capten los votos sueltos, como se dice (…) Yo creo que hay material para los dos lados; pero un poco más para Jeannette Jara por las 40 horas y los indultos”.

En este punto coincide Juan Pablo Lavín, gerente general de la encuesta Panel Ciudadano, quien señala que “es muy complejo determinar si un debate tiene un impacto directo en el voto”, al menos en su veta televisiva.

En cambio, el terreno de las redes sociales, y la capacidad de “bajar” los mejores momentos de cada candidato, son los factores que podrían dar réditos. “El debate en sí no es tan relevante. Es más importante lo que está pasando en todo este momento y cómo tu equipo baja ese debate a redes y contenido que le pueda llegar a los electores”, dice Lavín.

¿Cuál es un buen resultado para Jara?

Ante la inminente derrota, en el comando de la militante PC y en la alianza de Gobierno ha comenzado a rondar la pregunta: “¿Cuál sería un buen resultado en la derrota?”.

Mientras más pequeña sea la brecha, dicen en el oficialismo, en mejor pie queda la alianza de izquierda de cara al próximo ciclo político pensando en ser oposición a un eventual gobierno republicano.

Lavín establece como punto de partida que ambos candidatos, tanto el ganador, como el perdedor, serán los dos presidenciables más votados de la historia al estar vigente el voto obligatorio. No obstante, remarca el gerente de Panel Ciudadano, un resultado en torno a los 20 puntos de diferencia se traducirá en 2,5 millones de votos en favor de Kast, lo que perjudica una eventual proyección de Jara más allá de la elección.

“Lo que sí está claro es que independiente que puedas ser la persona más votada de la historia de la izquierda, con números porcentuales bajo el 40%, es muy poco defendible tu posición como líder”, dice Lavín.

Callis, en tanto, advierte que un ‘buen resultado’ sería aproximarse a una brecha de “10 puntos hacia abajo”.

“Ahí se puede hablar de una derrota digna, porque es mitad y mitad del país, un poco lo que ha sido la última década. Uno, dos, tres puntos, ya es un sacudón. Eso ya demuestra que hay una mayoría, ya no electoral, sino social”, acota el sociólogo.

Schneider, por su parte, acota que “la derrota de Jara parece segura, de acuerdo con las encuestas y pronósticos, pero si la candidata comunista logra acortar la diferencia a 10 puntos (55%-45%), puede dejarla en buen pie para ser una líder fuerte en la oposición o incluso, para una próxima candidatura presidencial o parlamentaria”.

Alvarado disiente de esa visión y plantea que “conviene ser sinceros en esto: nunca es un buen resultado perder. Por supuesto, mientras más holgada sea la diferencia, más aumenta la frustración. Pero incluso si los márgenes se estrechan un poco —lo cual no tendría nada de extraño dado el historial de votación de las izquierdas—, lo cierto es que para el oficialismo entregarle la banda presidencial a Kast representa, en cualquier caso, una derrota monumental”.

La disputa entre Jara, Boric y Vodanovic por liderar la futura oposición

Lo que menciona Schneider no es una cuestión azarosa: en el oficialismo ya existe la conversación sobre cómo el sector se rearticulará siendo minoría en el Congreso y con Kast en la Presidencia.

A eso se le suma el factor Boric, quién será el ex presidente más jóven de la historia, por lo que se proyecta una activa participación del militante del Frente Amplio en la coalición que, por ahora, aglutina a los partidos desde el PC hasta la DC.

Para Schneider, que convivan los liderazgos de Boric y Jara es algo que representa un problema para la centro izquierda, ya que “ambos representan parte más extrema de la izquierda, lo que deja a la centro izquierda nuevamente huérfana”.

Pero además de Boric, el liderazgo de Tomás Vodanovic (FA), también se proyecta para un periodo en que seguridad y crecimiento asoman como los principales tópicos.

“Quien vaya a liderar la oposición va a tener que lidiar al principio con temáticas que quizás no son las temáticas más idóneas para Jara”, dice Lavín. Y agrega: “Tanto Boric como Jara son los primeros que vienen a la cabeza, pero ese va a ser un sitial que se van a disputar más políticos. Un actor como Tomás Vodanovic, por ejemplo, tiene la ventaja que él está más cercano a la centro izquierda dentro del Frente Amplio”.

Alvarado también suma a la ecuación a Claudio Castro, alcalde de Renca y quién ha ganado protagonismo en la centro izquierda.

“Ellos dos y el alcalde Vodanovic, además de otras figuras que pueden adquirir renovado protagonismo —pienso, por ejemplo, en el alcalde Castro de Renca—, intentarán desempeñar ese rol. Pero todos tienen sus propias dificultades: si los pronósticos se confirman, cada facción de las izquierdas tendrá sus cuentas respectivas por cobrar. Y todos, sin excepción, deberían preguntarse con real sentido de autocrítica hasta qué punto la desmesura del estallido y la fallida Convención, así como los múltiples errores del gobierno actual, han incidido en este escenario”, sentencia el director del IES.