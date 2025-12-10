Presidencia inicia coordinaciones con comandos de Kast y Jara para realizar gestos tras balotaje

Presidencia precisó que en los próximos días se seguirán afinando coordinaciones en materia de Comunicaciones y territorial.

Presidencia inició las coordinaciones con los comandos de Jeannette Jara y José Antonio Kast para analizar los gestos que tendrá Gabriel Boric con el candidato presidencial que gane el balotaje este domingo 14.

El equipo del mandatario precisó que el presidente Boric se comunicará por teléfono con ambos candidatos y la conversación con el jefe de Estado electo será transmitido en vivo por TV, consignó La Tercera.

Junto con ello, se espera que el lunes 15 se concrete una reunión de protocolo en La Moneda, donde el presidente Gabriel Boric estará acompañado de los ministros de Interior, Álvaro Elizalde; de Segpres, Macarena Lobos; de Segegob, Camila Vallejo; y de Hacienda, Nicolás Grau, mientras que el ganador de las elecciones podrá asistir con tres asesores.

