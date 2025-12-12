UDI busca recuperar escaño perdido en el Maule: los detalles de su reclamo al Tribunal Electoral Regional

La tienda gremialista exige una revisión de votos en varias mesas del Distrito 17, donde acusan, por ejemplo, la existencia de más votos que electores.

La Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó un reclamo ante el Tribunal Electoral Regional (TER) del Maule donde exigen una revisión de mesas, acusando que en algunas de ellas hay más votos que electores, errores en las actas y en la calificación de votos nulos.

Esta situación perjudicó al diputado Felipe Donoso, quien perdió su escaño ante el candidato del Partido de la Gente (PDG), Guillermo Valdés.

En el documento de 34 páginas, la lista Chile Grande y Unido solo alcanzó un cupo para Jorge Guzmán (EVO) con 97.471 votos. En tanto, el candidato del partido que lidera Franco Parisi alcanzó los 48.823.

Fueron 88 votos los que generaron que la lista de Chile Vamos y Demócratas no pudiera doblar a la lista del PDG. Esto llevó a que el escaño de Donoso quedara en manos de Valdés.

El reclamo de la UDI ante el TER del Maule, que fue patrocinado por el abogado Pablo Toloza, consigna que se realizó un “análisis de la información recabada desde la página del Servicio Electoral, como asimismo desde los locales de votación a través de los apoderados de mesa con que este pacto contaba para ese día, los apoderados que concurrieron al día siguiente a los Colegios Escrutadores y paralelamente, de la revisión de las actas de escrutinio de mesas”.

Tras este trabajo, notaron la existencia de “notables diferencias que harían variar el resultado final de la mencionada elección a favor de candidato a diputado Felipe Donoso y, por tanto, de la elección del candidato que, efectivamente, debe ser reconocido como candidato electo en esta elección a diputado por el Distrito 17″.

Por lo mismo, recalcan que “si la lista J, Chile Grande y Unido, hubiere sumado 88 votos más le hubieren correspondido dos cupos y ningún cupo a la lista I, del Partido de la Gente. Lo que en la práctica ocurrió, y es por ello que presentamos esta reclamación, para que se restaure el imperio del derecho”, mencionó el texto”.

Las pruebas

Para respaldar el reclamo, el escrito de la UDI ante el Tribunal Electoral Regional presentó como prueba lo ocurrido en 25 mesas, donde se emitieron unos 8.750 votos. Aquí, aseguraron, se registró una “calificación errada” de votos válidos, marcados, objetados, nulos y blancos.

“Existiría un evidente error en la calificación de los votos que, de acuerdo a la tendencia de votación, correspondería a nuestra lista J y en especial al candidato Felipe Donoso Castro, los cuales se le deberían asignar en el escrutinio final. Por lo mismo se hace imprescindible la revisión de dicho escrutinio“, explicó la tienda gremialista.

Además, acusaron un descuadre en mesas del Distrito 17, ya que hay “errores en las actas de escrutinio, en sus sumas totales”. En ese sentido, consignaron que existen “mesas con más votos que electores (…) algunas de ellas llegando a tener 800 votos, en circunstancias que no deben superar los 400, que corresponde al número máximo de electores por mesa de sufragio”.