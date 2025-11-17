MAPA – Así quedó conformada la Cámara de Diputados y este es el pacto que obtuvo más parlamentarios electos

Las fuerzas de derecha alcanzaron 76 de los 155 escaños de la Cámara Baja para el próximo período legislativo.

Luego de que se realizaran las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, se definió cómo quedó la conformación de la Cámara de Diputados para el próximo período legislativo.

Con el 99,99% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral (Servel) informó cuáles son los pactos y partidos políticos que más representación tendrán en la Cámara Baja.

La coalición que más diputados electos obtuvo en estas elecciones fue Unidad por Chile con 61, cuyo pacto está compuesto por el Partido Comunista (PC), Socialista (PS), Frente Amplio (FA), Radical (PR), Liberal (PL), Partido por la Democracia (PPD) y Democracia Cristiana (DC).

Mapa: la nueva configuración de la Cámara de Diputados

En el segundo puesto está la lista de Cambio por Chile (Republicanos, Social Cristianos, Libertarios), que obtuvo 42 parlamentarios.

Con respecto al pacto Chile Grande y Unido (Renovación Nacional, UDI y Evópoli), logró 34 escaños.

En cuanto a los partidos políticos que más diputados tendrán en la Cámara baja son:

Partido Republicano: 31 parlamentarios.

UDI: 18.

Frente Amplio (FA) 17.

Partido de la Gente (PDG) 14.

Renovación Nacional (RN) 13.

DecideChile.

De esta forma, las dos listas y los siete partidos que conforman la oposición al Gobierno de Gabriel Boric (sin considerar al PDG) consiguieron 76 de los 155 escaños en la Cámara de Diputados, es decir, un 49%.

En este sentido, si ambas listas logran articular acuerdos con los 14 diputados del PDG —varios de los cuales tienen posturas más cercanas a la derecha— podrían llegar a sumar 90 votos.

Sin embargo, este eventual bloque dependerá del resultado de la segunda vuelta presidencial, por lo que aún no está completamente definido.

De todos modos, la derecha y el PDG ya cuentan con una mayoría suficiente para aprobar leyes simples, leyes orgánicas (78 votos) e incluso reformas constitucionales (89 votos).

En contraste, las fuerzas de izquierda y centroizquierda obtuvieron solo 64 diputados, quedándose con un 41% de la Cámara, lo que representa un retroceso significativo.