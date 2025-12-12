“Es porque daña a la gente”: Jara cuestiona declaraciones de Carter por recorte fiscal de US$6.000 millones

El senador electo que forma parte del equipo de Kast sostuvo que no detallan el recorte fiscal porque tendrían “la calle incendiada”.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), abordó los dichos del senador electo e integrante del equipo de seguridad de José Antonio Kast, Rodolfo Carter, quien advirtió “calles incendiadas” si entregan detalles sobre el recorte fiscal de 6.000 millones de dólares que proponen en el Partido Republicano.

“Los 6.000 millones se dividen en tres tercios. Aproximadamente 2.000 millones en recortes presupuestarios que evidentemente no los vamos a decir porque nos paralizan al día siguiente. Si usted dice termino con el programa x, vamos a tener la calle incendiada. No lo vamos a decir por razones obvias”, sostuvo Carter en conversación con Vía X.

Ante esto, a través de su cuenta de X, la representante de Unidad por Chile cuestionó la decisión de no transparentar el recorte fiscal.

Los cuestionamientos de Jara a Carter y al equipo de Kast por no detallar recorte fiscal

“El vocero de José Antonio Kast admite que sabe cómo y de dónde recortarán los $6.000 millones de dólares del presupuesto estatal, pero no quieren decirlo porque el país se paralizaría y la calle se incendiaría“, comenzó diciendo.

A lo que agregó: “Si no dicen lo que harán es porque que daña a la gente. Este domingo, vota pensando en el futuro. Cuidemos nuestro país”.

Tras ello, Jeannette Jara señaló que “de lo que está dando cuenta es que hay un plan para hacer recortes que evidentemente va a afectar derechos sociales. Lo que dice es que no los vamos a contar para que la gente no se paralice“.

En esa línea, la candidata manifestó que “Yo le digo a la ciudadanía, 6.000 millones de dólares no es una cifra pequeña. La PGU para dos millones y medio de personas cuesta 6.500 millones de dólares al año. Y veo que por las declaraciones del vocero de Kast se confirma que van a afectar a la ciudadanía, de otra forma no se entienden sus palabras”.

“¿Por qué la ciudadanía se paralizaría o se opondría a una reforma de esta naturaleza?”, planteó la abanderada presidencial.