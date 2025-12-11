Jara no baja los brazos y anticipa victoria el domingo en cierre de campaña

Desde Coquimbo, la ex ministra brindó su último discurso vaticinando una victoria sobre José Antonio Kast pese a las malas proyecciones de su resultado y el pesimismo que ha rondado en su comando.

“Muchas gracias, y vamos a ganar”. Así terminó su discurso de cierre de campaña la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara.

La candidata de militancia PC escogió la Plaza Vicuña Mackenna de Coquimbo para dar su último mensaje ante sus adherentes.

Y pese a las malas proyecciones y cierto pesimismo que ha rondado su comando en las últimas semanas, la abanderada del oficialismo reafirmó su confianza en el triunfo del domingo y prometió un gobierno enfocado en el crecimiento económico, la seguridad ciudadana y la defensa de los derechos sociales.

“Partimos en enero aprobando una reforma que en septiembre ya subió 700 mil pensiones de la PGU. Ganamos una primaria en junio con el 60%, aunque todos nos decían que la íbamos a perder. Y en la elección presidencial decían que la primera vuelta iba a quedar lejos, y aquí estamos”, enfatizó Jara en referencia a los malos pronósticos de las encuestas respecto al resultado que podría obtener el domingo.

En el evento Jara estuvo acompañada por varias de las figuras que han jugado un rol central en su campaña.

El senador y jefe estratégico de la campaña Daniel Núñez (PC), los diputados de la región, Carolina Tello (FA), Nathalie Castillo (PC), Cristián Tapia (independiente), Daniel Manouchehri (PS), junto a la senadora electa Daniella Cicardini (PS), fueron algunos de los rostros que se vieron en el acto. También estuvieron presentes varios alcaldes de la región, incluido el anfitrión, Alí Manouchehri, alcalde de Coquimbo y encargado de dar el discurso previo a Jara.

La exministra dedicó gran parte de su intervención a delinear los ejes de su eventual gobierno. “Hoy tengo un compromiso. Mi gobierno va a ser un gobierno que tenga un gran compromiso con la inversión, con la posibilidad concreta de que nuestro crecimiento sea exponencial y podamos retomar la vía al desarrollo y combatir con fuerza la desigualdad”, afirmó.

Asimismo, la candidata del oficialismo recordó dos de sus propuestas que incluyó en su programa y que provienen de las candidaturas de Franco Parisi y Evelyn Matthei: la exención del IVA a los medicamentos y el pie cero para créditos hipotecarios para jóvenes.

También prometió un estipendio de 160 mil pesos para las cuidadoras, fortalecer los CESFAM de la región, formar más médicos para atender la crisis de salud mental, y construir 25 hospitales.

Jara refuerza críticas a Kast

Si bien la candidata no centró su discurso en las críticas a José Antonio Kast, no dejó pasar la oportunidad para apuntar sus dardos contra su contendor.

“En el Senado está la ley de Sala Cuna. Chile la necesita. Yo sé que el otro candidato no quiere que se apruebe. Pero la verdad es que ha costado mucho ponerse de acuerdo con la gran mayoría para que el proyecto de ley salga adelante por unos votos más o menos”, dijo en un pasaje de su alocución.

Y también apuntó contra la campaña de la oposición: “A quienes han sido víctimas de fake news o de mentiras, les quiero decir: la derecha chilena rechazó un seguro de sala cuna para las cuidadoras de Chile. La derecha chilena rechazó además multiplicar el bono por hijo y reconocer de mejor forma las tareas de cuidado. No son teorías, no son conspiraciones, son realidad de lo que ha hecho la derecha chilena en nuestro país”.

“No crean lo que algunos tratan de intencionar con un pesimismo desatado, con operaciones de último minuto instalando fake news”, sentenció.