Alejandro Micco contra propuesta de Jara de ingreso vital de $750 mil: “Tiene un dejo de populismo”

El ex subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Micco, cuestionó este jueves la propuesta de la candidata presidencial Jeannette Jara de establecer un ingreso vital de $750 mil en el país, la que consideró imposible de concretar.

“Ojalá pudiéramos tratar de pensar en lo del ingreso de aquí a cuatro años, pero me parece que, si uno lo quisiera hacer en forma responsable, es imposible“, complementó el economista.

El militante de la Democracia Cristiana planteó que llevar a cabo esa idea exigiría que la economía chilena “debiese estar creciendo al 5 por ciento, para ir absorbiendo ese aumento del costo de la mano de obra de los grupos menos calificados: la gente que se ha ido quedando atrás, que tiene menos facilidad para reinsertarse en una economía que se está globalizando, con automatización, con inteligencia artificial”, dijo Micco en el marco del panel en que tomó parte en la radio Cooperativa.

“Si esto no tuviese impacto en lo tributario ni nada, se tendría que estar creciendo al 5 por ciento”, reiteró Alejandro Micco.

Pero además de cuestionar la factibilidad de implementar la propuesta de Jara, el ex subsecretario de Hacienda dijo que estimaba que esa parte del programa de Jeannette Jara “tiene un dejo de populismo mayor”.

“Al final del día puede terminar afectando a quienes más quiere ayudar”, añadió el actual académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

“Cuando sabemos que, dadas las condiciones actuales en las cuales está la economía -hoy estamos con un crecimiento potencial cercano al 2%-, se ve muy difícil. Y al final del día, si vamos a estar solamente subsidiando a las pymes para que puedan pagar este ingreso, no sé si tiene mucho sentido“, argumentó.

Ominami refutó dichos de Micco por ingreso vital de Jara

Por su parte, el ex ministro de Economía del gobierno de Patricio Aylwin, Carlos Ominami, quien forma parte del comando de Jeannette Jara, no estuvo de acuerdo con las críticas de Micco al ingreso vital propuesto por la candidata.

“Yo en este punto discrepo de lo que dice Alejandro Micco: tenemos en la actualidad un salario mínimo en torno a 525 mil pesos; un avance muy importante que se produjo en el país al establecer el salario mínimo de 500 mil pesos, que posteriormente se ha ido reajustando“, planteó.

En esa línea, sostuvo que “a mí me parece que es perfectamente posible, en el lapso de tres o cuatro años, avanzar hacia un ingreso mínimo de 750 mil pesos”.

A continuación, explicó que “no estamos hablando de un (alza de) salario mínimo a 750 mil pesos“, pues “hay muchas empresas que pueden, que lo pagan y lo pueden pagar, pero efectivamente, hay un conjunto muy significativo de pequeñas y medianas empresas que tendrían dificultades para hacerlo”.

“¿De qué se trata? De actuar por varias vías: una es la vía de algunos subsidios directos que pudieran complementar el salario que pagan esas (pequeñas) empresas, de manera de poder llegar al ingreso mínimo de 750 mil pesos”, añadió Ominami.

Finalmente, el también ex senador manifestó que “yo creo que, a través de un conjunto de medidas, es posible avanzar en la dirección de tener un ingreso básico de 750 mil pesos que -digamos las cosas como son- no es para gritar ¡viva Chile!“.

“No es algo completamente desmesurado, sino simplemente una medida de justicia social que económicamente es perfectamente sostenible, sobre todo si somos capaces de reactivar el crecimiento en el país“, concluyó Carlos Ominami.