Kast se convierte en presidente electo: el líder republicano se impone a Jara y llegará a La Moneda

El candidato y fundador del Partido Republicano logró imponerse en su tercer intento en el balotaje y llegará a La Moneda en marzo de 2026

José Antonio Kast se convirtió este domingo en el presidente electo de Chile tras vencer a la candidata oficialista Jeannette Jara en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Con el 25,37% de las mesas escrutadas, el abanderado del Partido Republicano obtiene el 59,83% de los votos, frente al 40,17% de Jara, según los resultados preliminares del Servicio Electoral (Servel).

Kast, en su tercera candidatura presidencial, se convertirá en el presidente más votado en la historia del país. El abogado de 59 años asumirá el cargo el próximo 11 de marzo de 2026, sucediendo al presidente Gabriel Boric.

Comando de Jara acepta la derrota

La primera reacción al resultado provino desde el comando de la candidata del PC.

Eric Aedo (DC) comentó que “hay una diferencia de 19 puntos y eso es prácticamente irremontable en los hechos. Esto confirma un triunfo de José Antonio Kast en esta elección presidencial. Simplemente felicitar al ganador de esta segunda vuelta presidencial. Felicitar con todo el afecto a Jeannette Jara, que creo que hizo una campaña notable”.