“La democracia habló fuerte y claro”: Jeannette Jara reconoce su derrota y se contacta con José Antonio Kast

Tras los resultados de las elecciones, Jeannette Jara emitió una declaración para aceptar la derrota ante José Antonio Kast.

Tras una fría jornada electoral, el Servel dio a conocer los resultados de la segunda vuelta, donde se confirmó que José Antonio Kast (Republicano) será el nuevo presidente de Chile tras imponerse sobre Jeannette Jara (PC).

El líder del Partido Republicano sacó una diferencia de cerca de 20 puntos respecto a su contendora, a quien también derrotó en todas las regiones del país.

Tras estos demoledores resultados para coalición de la centro izquierda, Jeannette Jara reconoció su derrota y se contactó con Kast para felicitarlo.

Jara reconoce derrota en la segunda vuelta ante Kast

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, expresó la representante de Unidad por Chile.

A lo que agregó: “A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”.