Kast se impone en todas las regiones: los resultados en el norte, centro y sur en Elecciones 2025

Con una diferencia de más de 20 puntos a nivel general, Kast se impuso sobre Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial.

Después de que se cerraran las mesas de votación a las 18:00 horas de este domingo 14 de diciembre, el Servicio Electoral (Servel) dio una nueva actualización del conteo.

A nivel general, con el 25,37% de las mesas escrutadas, José Antonio Kast (Republicano) se impuso con 59,83% sobre Jeannette Jara (Unidad por Chile), quien alcanzó el 40,17%.

En el norte, donde Franco Parisi lideró las votaciones en primera vuelta, en las elecciones de este domingo las regiones de aquella zona y el resto del país se inclinaron por José Antonio Kast.

Elecciones Presidenciales 2025: los resultados en las regiones