Kast se impone en todas las regiones: los resultados en el norte, centro y sur en Elecciones 2025

Después de que se cerraran las mesas de votación a las 18:00 horas de este domingo 14 de diciembre, el Servicio Electoral (Servel) dio una nueva actualización del conteo.
A nivel general, con el 25,37% de las mesas escrutadas, José Antonio Kast (Republicano) se impuso con 59,83% sobre Jeannette Jara (Unidad por Chile), quien alcanzó el 40,17%.
En el norte, donde Franco Parisi lideró las votaciones en primera vuelta, en las elecciones de este domingo las regiones de aquella zona y el resto del país se inclinaron por José Antonio Kast.
Elecciones Presidenciales 2025: los resultados en las regiones
- Región de Arica y Parinacota: Kast (63%) y Jara (36%)
- Región de Tarapacá: Kast (63%) y Jara (36%)
- Región de Antofagasta: Kast (57%) y Jara (42%)
- Región de Atacama: Kast (54%) y Jara (45%)
- Región de Coquimbo: Kast (54%) y Jara (45%)
- Región de Valparaíso: Kast (54%) y Jara (45%)
- Región Metropolitana (RM): Kast (55%) y Jara (44%)
- Región de O’Higgins: Kast (61%) y Jara (38%)
- Región del Maule: Kast (67%) y Jara (32%)
- Región de Ñuble: Kast (70%) y Jara (29%)
- Región del Biobío: Kast (65%) y Jara (34%)
- Región de La Araucanía: Kast (69%) y Jara (30%)
- Región de Los Ríos: Kast (64%) y Jara (35%)
- Región de Los Lagos: Kast (66% )y Jara (33%)
- Región de Aysén: Kast (61%) y Jara (38%)
- Región de Magallanes: Kast (56%) y Jara (43%)