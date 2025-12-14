La reflexión de Boric tras votar en la segunda vuelta: “Nadie pone en duda los resultados de las elecciones en el país”

El mandatario descartó que esta elección se trate de un plebiscito sobre su mandato: “Los candidatos presentaron sus propuestas y los chilenos van a decidir”, afirmó

El presidente Gabriel Boric votó esta mañana en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025.

Tras ejercer su deber ciudadano, el mandatario llamó a ser parte de la jornada democrática en la que se elegirá a su sucesor. “La democracia se cuida todos los días”, manifestó.

“La democracia es la mejor herramienta para dirimir las diferencias en paz, para construir un destino común, independiente de las diferencias”, recalcó, a la vez que recordó que “quien resulte electo va a ser presidente o presidenta de todos los chilenos“.

Boric también destacó la seriedad de las elecciones y el trabajo del Servel. “Nadie pone en duda los resultados de las elecciones en el país“.

Además, recordó que el servicio del Metro y de EFE serán gratuitos durante la jornada electoral, y valoró que “son muchísimos los chilenos que están tomando parte en las elecciones en el extranjero”.

Boric descartó que elección sea un plebiscito a su mandato

“Por última vez como Presidente he ejercido mi derecho a voto. Ha sido un orgullo ser parte de este proceso“, aseguró.

Sobre el cambio de mando, les aseguró a ambos candidatos que, independiente del resultado, contarán con su colaboración para que el proceso se desarrolle de la mejor manera.

“Hoy llamaré a quien gane, y mañana recibiremos a la o el ganador en La Moneda“, recalcó el jefe de Estado.

Finalmente, Gabriel Boric descartó que esta elección se trate de un plebiscito sobre su mandato: “Los candidatos presentaron sus propuestas y los chilenos van a decidir”, concluyó.