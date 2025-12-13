El itinerario de Kast y Jara para vivir la jornada de elecciones

Ambos candidatos ya tienen definida su agenda para vivir el día de las elecciones. El ganador tendrá una comunicación en vivo con Boric.

A eso de las 19:30 horas será el nuevo Presidente de la República. Será en la cuarta actualización de conteo de votos del Servel en que se dejará ver una tendencia capaz de dar por ganador a José Antonio Kast o Jeannette Jara.

A partir de esa hora, comenzará el despliegue de los comandos tanto para celebrar la victoria, como reconocer la derrota.

Eso sí, toda la jornada de elecciones será intensa para ambos candidatos.

El abanderado partirá su día en su hogar junto a su esposa e hijos, entre ellos, el diputado electo José Antonio Kast Adriasola. Luego, junto a Pía Adriasola, el líder republicano se trasladará al Colegio María Ana Mogas, en la comuna de Paine, donde vota él y su esposa.

Se proyecta que Kast emita su voto antes del mediodía, entre las 09:00 y 11:00 horas, al igual que lo hizo en la primera vuelta. En ese lugar, el candidato dará un punto de prensa en que se referirá al desarrollo de los comicios.

Luego, está previsto que el candidato arribe a la sede del Partido Republicano, alojada en la avenida Presidente Errázuriz, donde esperará el conteo de votos y luego reaccionará al resultado. Se espera que ante una eventual victoria, se ocupe el escenario que se montará a las afueras de la sede partidaria.

Al centro de operaciones del Partido Republicano llegarán los principales dirigentes de Chile Vamos, Demócratas y del Partido Nacional Libertario.

Jara junto a su entorno

Jara, al igual que Kast, comenzará su jornada con un desayuno junto a sus cercanos en su domicilio en Ñuñoa.

Desde ahí, se trasladará caminando junto a sus adherentes —al igual que en la primera vuelta— hasta su local de votación, el Colegio Federico García Lorca, donde vive su mamá.

También dará un punto de prensa en el lugar donde contestará preguntas de la prensa y abordará el desarrollo de la jornada electoral.

Pasadas las 17:00 horas está previsto el arribo de Jara al Hotel Fundador, ubicado en la calle París. En el lugar, que se aloja frente al Partido socialista y a pasos de su comando, la candidata esperará junto a su comando los resultados.

Aún no se define si se utilizará el escenario que se dispuso en primera vuelta para referirse a los resultados.

El llamado de Boric

Luego de saberse el ganador, y antes del discurso de victoria, quien resulte vencedor se comunicará con el Presidente Gabriel Boric a través de un llamado telefónico.

El mandatario definió llamar a quién sea el vencedor para felicitarlo y entregarle un mensaje de carácter republicano.

El llamado, según informó presidencia, será transmitido en vivo a través de los canales de televisión.

De igual forma, el vencedor se reunirá presencialmente el lunes por la mañana con el jefe de Estado para abordar preliminarmente el cambio de mando. El encuentro se llevará a cabo en La Moneda.