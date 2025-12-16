Presidente Boric reacciona a red de corrupción en cárceles y anuncia reforma en Gendarmería

En esta línea, el jefe de Estado puntualizó que esta materia fue parte de las conversaciones que sostuvo este lunes con el presidente electo, José Antonio Kast.

El presidente Gabriel Boric se refirió a la operación que permitió desarticular una red de corrupción integrada por gendarmes de diversos penales del país, anunciando el envío de un proyecto para reformar Gendarmería.

Acompañado de una serie de ministros en La Moneda, el mandatario precisó que la intención es que la institución quede al alero del Ministerio de Seguridad Pública.

“He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia en una nueva institución a cargo de esta materia”, dejó en claro el presidente Boric,

En esta línea, el jefe de Estado puntualizó que esta materia fue parte de las conversaciones que sostuvo este lunes con el presidente electo, José Antonio Kast.

“Algo de esto adelantamos con el presidente electo ayer y vamos a conversar más en detalle porque espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político”, puntualizó.

Boric explicó que la situación que afecta a las cárceles nacionales, que terminó con 44 funcionarios penitenciarios detenidos, “obliga a hacer un cambio institucional”.

“Esperamos tener un apoyo transversal para ello, por el bien de nuestro país”, sentenció.