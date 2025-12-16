Operación Apocalipsis: el glosario que dejó la red de corrupción en Gendarmería

Operación Apocalipsis se denominó el procedimiento realizado durante la madrugada de este martes en el que se desbarató una red de corrupción al interior de Gendarmería.
Para ello, se allanaron nueve cárceles a lo largo de todo el país, incluyendo Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. El saldo: 66 personas detenidas, 44 de ellas eran gendarmes, de los cuales 40 fueron detenidos cometiendo delitos flagrantes.
La indagatoria que encabeza el fiscal Marcos Pasten se realiza desde hace un par de años y destapó una estructural criminal que movió más de $6.000 millones, el cual incluía el ingreso y venta de artículos prohibidos a los distintos recintos penitenciarios.
Para poder concretar todo esto, la red de corrupción en Gendarmería se manejaba con distintos términos que, con el operativo, quedaron el descubierto.
- Manillero/a: personas dedicadas a entrar distintas especies a las cárceles como teléfonos, drogas, alcohol, chips, ropa, comida y otros artículos prohibidos.
- Delivery: funcionarios que recibía los pedidos de los internos, quienes pagaban mediante transferencia.
- Feria: funcionarios que ingresaban artículos prohibidos los vendían al interior de las cárceles a precios abusivos. Por ejemplo, un kilo de carne costaba $60 mil.
- Rescate: durante allanamientos en los recintos penitenciarios, algunos gendarmes se quedaban con artículos incautados y los revendían. En muchos casos, los mismos reos que perdían sus artículos en estos procedimientos, tenían que recuperarlos pagando altas sumas de dinero.
- Gatitas: personas que simulaban ser visitas autorizadas que no contaban con registro formal ni cumplimiento de requisitos.
- El avión: se refería al Grupo de Apoyo y Reacción Primaria (G.A.R.P.), encargado del traslado de internos y apoyo a allanamientos. Algunos de ellos realizaban traslados irregulares de reclusos entre módulos, portando objetos prohibidos.
- Aduana: se le denominaba así al Control Peatonal, donde se impedía el ingreso de elementos perdidos. Sin embargo, los funcionarios corruptos se coludían con sus compañeros que se desempeñaban en esta área para lograr entrar los artículos.