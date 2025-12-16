Operación Apocalipsis: el glosario que dejó la red de corrupción en Gendarmería

El operativo realizado en nueve cárceles del país desbarató una red de corrupción, dejando un saldo de 66 detenidos, de los cuales 44 eran funcionarios uniformados.

Operación Apocalipsis se denominó el procedimiento realizado durante la madrugada de este martes en el que se desbarató una red de corrupción al interior de Gendarmería.

Para ello, se allanaron nueve cárceles a lo largo de todo el país, incluyendo Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. El saldo: 66 personas detenidas, 44 de ellas eran gendarmes, de los cuales 40 fueron detenidos cometiendo delitos flagrantes.

La indagatoria que encabeza el fiscal Marcos Pasten se realiza desde hace un par de años y destapó una estructural criminal que movió más de $6.000 millones, el cual incluía el ingreso y venta de artículos prohibidos a los distintos recintos penitenciarios.

Para poder concretar todo esto, la red de corrupción en Gendarmería se manejaba con distintos términos que, con el operativo, quedaron el descubierto.