Chile Vamos acusa el primer “amarre” de Boric: cuestiona designación de Patricia Muñoz en la Defensoría de Víctimas

En las últimas horas se conoció que Patricia Muñoz será la nueva directora del flamante Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que fue creado oficialmente el pasado 5 de noviembre con la promulgación de la ley.

Desde el Ministerio de Justicia, cartera que albergará la nueva repartición, indicaron a La Tercera que la designación oficial de Patricia Muñoz “se informará en el momento oportuno”.

Ante esta situación, desde Chile Vamos, especialmente la bancada de diputados de RN recurrió a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad y eficacia administrativa del nombramiento de la ex Defensora de la Niñez.

Al respecto, el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, señaló que “el presidente Boric y la izquierda denunciaron por años lo que denominaron las leyes de amarre de Pinochet, y ahora resulta que se ponen a la misma altura. El presidente Boric lamentablemente deja el gobierno por la puerta chica y dando señales de un liderazgo chico, sin visión de Estado”.

Desde RN puntualizaron que Patricia Muoz fue nombrada a pesar de estar con licencia por su embarazo, el que se podría extender por al menos seis meses.

Esto, “genera una desventaja desde el punto de vista institucional y del buen servicio, especialmente tratándose de un organismo nuevo cuya etapa de instalación requiere conducción directa, toma de decisiones estratégicas y liderazgo institucional efectivo”.

Asimismo, el escrito subraya que “en los hechos, la persona designada no ejercerá efectivamente el cargo durante una parte sustantiva de la fase inicial de funcionamiento del servicio”, lo que plantea dudas respecto del cumplimiento del mandato legal que dio origen a esta nueva institucionalidad.

La subjefa Carla Morales precisó que “la Defensoría de las Víctimas es un órgano que se persiguió por años y que responde no solo a una necesidad en el marco de la crisis de seguridad, sino incluso a un mandato constitucional. Este Gobierno no solo nos deja esta crisis, sino que además juega con las víctimas y las pone en segundo plano para darse un gusto y apernar a los amigos. Es de lo más bajo que hemos visto, y eso es harto decir después de estos 4 años”.