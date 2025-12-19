Chile Vamos muestra su recelo a llegada de Jorge Quiroz e Iván Poduje al gabinete de Kast: “Sería un disparo en los pies”

Ante la controversia generada, Eduardo Cretton salió a aclarar sus dichos: “No tengo duda de que todos los ministros que nombre el presidente electo van a servir a Chile y contarán con nuestro total respaldo”.

El presidente electo José Antonio Kast anunció días atrás que la intención es tener los nombres de quienes integrarán su primer gabinete a más tardar en las primeras semanas de enero, por lo que comenzaron a surgir numerosos candidatos a ser ministro, tomando especial fuerza la opción de Jorge Quiroz.

El asesor económico de Kast aparece como principal candidato a ser triministro de Economía, Minería y Energía, mientras que en Vivienda surgió Iván Poduje.

Sin embargo, estos nombres generaron recelo en Chile Vamos, especialmente el de Quiroz, tras sus vínculos con la colusión de los pollos, donde es sindicado por la FNE y el TDLC como el creador del modelo utilizado por las involucradas para coordinar los precios, además de su informe donde desestima la existencia de la colusión de las farmacias.

Ante esta controversia, el diputado electo Eduardo Cretton (UDI), enlace de Chile Vamos con el equipo de Kast, reconoció que es una mala señal que Jorge Quiroz sea nombrado ministro, además de referirse a Iván Poduje.

Los resquemores de Chile Vamos con Iván Poduje y Jorge Quiroz

En entrevista con Turno, Cretton planteó que “yo tengo una opinión formada de Iván Poduje, porque lo conozco, de Jorge Quiroz, nunca he trabajado con él, no te podría decir si es bueno técnicamente”.

En esta línea, agregó que “sería un disparo en los pies tener a Jorge Quiroz de ministro”, pero recalcó que “no nos corresponde a quienes estamos dentro de eso plantearle decisiones al presidente. El presidente tiene que nombrar a la gente que él considera que tiene que colaborar en su gobierno y es una facultad que tiene el presidente”.

Esta postura fue respaldada por la diputada Ximena Ossandón (RN), quien recordó las constantes peleas en redes entre Iván Poduje y personeros de Chile Vamos, como Diego Schalper (RN) o el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

“Para cargos políticos necesitas experiencia y tener redes. Si hay alguien que ha sido un poco violento con una importante cantidad de gente es Poduje. Tiene que cambiar la actitud, volver a trabajar en conjunto con la gente más que criticar, que ha sido su forma”, declaró Ossandón a The Clinic.

Ante la controversia generada, Eduardo Cretton salió a aclarar sus dichos: “No tengo duda de que todos los ministros que nombre el presidente electo van a servir a Chile y contarán con nuestro total respaldo. Acá no hay espacio para apreciaciones personales, porque la meta compartida es que a Chile le vaya bien, y para eso estamos trabajando”.