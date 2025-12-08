La defensa de Sebastián Edwards a Jorge Quiroz: “Un muy buen candidato que ha sido injustamente atacado”

El economista y académico ve al jefe económico de Kast como posible ministro de Hacienda o Economía.

Sebastián Edwards, economista y académico de la Universidad de California, dejó ver su preferencia por un triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial ante Jeannette Jara, además de salir en defensa de su jefe económico, Jorge Quiroz.

En entrevista con CNN Chile, Edwards se mostró crítico de Jara y su militancia comunista, poniendo matices respecto a los vínculos que Kast podría tener con Donald Trump, Viktor Orbán en Hungría o Meloni en Italia.

Para el economista, estas relaciones son “más democracia” que el marxismo-leninismo del Partido Comunista Chileno.

“Me sonrío cuando ponen a Meloni como contraparte de Daniel Ortega. Meloni es una demócrata. No creo que eso lo descalifique (a Kast). Entre Hungría y Nicaragua, yo no me pierdo”, argumentó.

Edwards también analizó las alianzas que deberá tejer José Antonio Kast en su eventual gobierno, apuntando principalmente a Chile Vamos, libertarios y el Partido Social Cristiano.

“Soy un convencido de que el peso específico de las personas es muy importante. Entonces, quiénes van a ser los gravitas en este gobierno. (…) Qué persona será jefe de gabinete. Necesitan a Chile Vamos pero sería raro que el jefe de gabinete sea de Chile Vamos”, puntualizó.

En esta línea, salió en defensa de Jorge Quiroz, su jefe económico, quien es cuestionado por su rol como creador del modelo de colusión en la industria de los pollos, como acreditó la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Para Sebastián Edwards, Quiroz sería un gran candidato como ministro de Hacienda y Economía y tildó de “injustos” las críticas en su contra.

“Jorge Quiroz es un excelente economista, un muy buen ser humano y escribe como los dioses, lo cual no es un requisito pero para agregarlo. Sería un estupendo ministro de Hacienda o de Economía. Sería un muy buen candidato y que ha sido muy injustamente atacado”.